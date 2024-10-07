用AI控制車流 美國路口少塞車又減碳

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

人工智慧(AI)協助市區交通更加順暢。以色列一家新創公司在十字路口利用AI偵測車流與行人，大幅降低塞車時間高達5成以上。目前美國加州與佛羅里達州等多個地方已開始採用這項技術，藉此打造一個更安全的交通路口。

AI控制並與駕駛對話

據《基督教廣播網》報導，新創公司NoTraffic能將感測器安裝在十字路口並透過AI控制路上交通動向，該公司執行長克萊斯勒表示，AI會偵測十字路口的任何移動，「包括小客車、公車、行人、單車、機車等等，」之後AI會引導交通流量達到快速且安全地移動，藉此大幅減少車主塞車的時間。

隨著車輛越來越電腦化，這套新系統將可直接與駕駛溝通，例如提醒可能在盲區的行人即將出現在車子前面。另一項該系統的安全功能則是判斷是否有車輛闖紅燈，一旦發生，便可提醒附近的駕駛、同時變換該十字路口的號誌為紅燈，防止相撞意外發生。

克萊斯勒指出，「70%的死亡是發生在事故發生後的第一小時內。因此，我們節省的每一分鐘，從偵測事件到優先派遣救護人員前往現場，再從現場到附近的醫院，實際上都在挽救生命。」

目前佛州、亞利桑那、德州與加州等地都已使用該系統，NoTraffic發現其系統可將中型城市塞車時間減少高達50%以上，相當於每年減少約2萬6千噸的二氧化碳排放，約等於5,700輛汽車造成的污染。

德州城市路口將智慧化

據《耶路撒冷郵報》報導，根據NoTraffic與德州舒格蘭市簽訂的300萬美元合約，該公司將在當地92個路口安裝系統，該市過去十年人口成長超過40%，來到12萬人。

NoTraffic將現有的紅綠燈變成智慧型紅綠燈，利用鏡頭與其他感測器，根據當前交通狀況與主管機關設定的優先權變換燈號，而不是現有紅綠燈的固定程式，其目的是為了防止沒有車輛的車道卻出現綠燈，浪費寶貴的路口時間。

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