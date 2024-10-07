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「這些原因」讓東南亞籍旅客不想去美國玩

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
槍支犯濫和川普當選等因素都可能影響東南亞籍旅客造訪美國的意願。圖為川普7月遇刺未遂。美聯社
槍支犯濫和川普當選等因素都可能影響東南亞籍旅客造訪美國的意願。圖為川普7月遇刺未遂。美聯社

財經頻道CNBC最近委託市場研究公司Milieu Insight針對六個東南亞國家的6,000名國際旅客進行調查，發現超過90%的旅客說，不想造訪美國的原因是槍枝泛濫。

關於槍枝暴力，在紐約州、加州、佛羅里達州、內華達州、亞利桑那州和華盛頓特區在內的八個選項裡，這些受訪者認為夏威夷州最安全，德州最不安全。

但仍有56%的受訪者表示，未來幾年可能赴美旅遊。在曾去過美國的人裡，這個數字小幅上升到59%，儘管此一群體裡有74%認為，美國的槍枝暴力問題比往年更嚴重。

Milieu Insight副研究總監Antarika Sen說，親身經歷不見得會阻卻他們赴美。

逾25%的受訪者表示，美國總統大選是誰勝出，影響他們的赴美意願，49%說可能影響。如果川普當選，約23%的人赴美可能性降低；如果賀錦麗當選，9%赴美可能性降低。5%的人會因為川普入主白宮而完全不想造訪美國，2%對賀錦麗當選有同樣的負面感受。

東南亞籍旅客有將近四分之三的高比率會非常或有些擔心，在美國會因為種族問題而成為人身暴力攻擊的受害者，僅4%完全不擔心。

這些受訪者說，社群媒體是他們獲取美國治安與犯罪資訊的主要來源，比率為61%，其次是國際新聞，比率為55%。

這份調查9月9日至18日間在新加坡、印尼、馬來西亞、越南、菲律賓和泰國進行，時間在7月川普首次遭遇暗殺未遂之後，而9月15日再次傳出有人企圖暗殺他。

川普 美國

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