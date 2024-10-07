「這些原因」讓東南亞籍旅客不想去美國玩

財經頻道CNBC最近委託市場研究公司Milieu Insight針對六個東南亞國家的6,000名國際旅客進行調查，發現超過90%的旅客說，不想造訪美國的原因是槍枝泛濫。

關於槍枝暴力，在紐約州、加州、佛羅里達州、內華達州、亞利桑那州和華盛頓特區在內的八個選項裡，這些受訪者認為夏威夷州最安全，德州最不安全。

但仍有56%的受訪者表示，未來幾年可能赴美旅遊。在曾去過美國的人裡，這個數字小幅上升到59%，儘管此一群體裡有74%認為，美國的槍枝暴力問題比往年更嚴重。

Milieu Insight副研究總監Antarika Sen說，親身經歷不見得會阻卻他們赴美。

逾25%的受訪者表示，美國總統大選是誰勝出，影響他們的赴美意願，49%說可能影響。如果川普當選，約23%的人赴美可能性降低；如果賀錦麗當選，9%赴美可能性降低。5%的人會因為川普入主白宮而完全不想造訪美國，2%對賀錦麗當選有同樣的負面感受。

東南亞籍旅客有將近四分之三的高比率會非常或有些擔心，在美國會因為種族問題而成為人身暴力攻擊的受害者，僅4%完全不擔心。

這些受訪者說，社群媒體是他們獲取美國治安與犯罪資訊的主要來源，比率為61%，其次是國際新聞，比率為55%。

這份調查9月9日至18日間在新加坡、印尼、馬來西亞、越南、菲律賓和泰國進行，時間在7月川普首次遭遇暗殺未遂之後，而9月15日再次傳出有人企圖暗殺他。