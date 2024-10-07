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美國風災後謠言多 稱天氣被操縱、救災錢惠移民

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

颶風海倫（Hurricane Helene）日前重創美國東南部，社群媒體繼而掀起一場新風暴，出現有關救災資金用途的謠言，甚至有人指稱官員控制天氣。

路透社報導，地方和聯邦政府官員說，他們正試著遏止謠言，當中包括一則由共和黨總統候選人川普散播的謠言。

較牽強的謠言之一指稱颶風海倫是人為設計出來的，好讓企業開採鋰礦。還有謠言指控總統拜登政府利用聯邦救災資金幫助非法移民，或指稱官員在清理災區過程中蓄意棄置遺體。

颶風海倫上週登陸佛羅里達州，造成逾200人喪命，美國東南部6州受到重創。

共和黨籍聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）本月3日在社群平台X上寫道：「對，他們可以控制天氣。任何撒謊辯稱做不到的人都很荒謬。」

颶風海倫是美國本世紀造成死傷最慘重的風暴之一，這些陰謀論出現在救災和重建的關鍵時刻。此外，美國總統大選將於11月5日舉行，川普與民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）民調支持度不分軒輊。

共和黨人與民主黨人都說，這些謠言在製造問題。

白宮官員4日責怪部分共和黨領袖和保守派媒體刻意散播謠言以分裂美國人，恐影響救災。

白宮備忘錄寫道：「這種假資訊可能會讓一些人不願在他們最需要的時候尋求關鍵援助…最重要的是每位領袖，無論政治信念為何，都應停止散播這種毒害。」

這份備忘錄特別提到川普日前在一場造勢活動上的說法，他當時說，拜登與賀錦麗把聯邦緊急資金用在「不該待在我們國家的人」身上。

白宮備忘錄寫道：「此言有誤…根本沒有救災資金被用來支援移民住房和服務。完全沒有。」

川普陣營被要求對這篇報導置評時，再次指控聯邦緊急事故管理總署（FEMA）的資金被用來安置國內非法移民。

白宮備忘錄寫道，聯邦緊急事故管理總署握有可供立即因應和災後重建的資金，也已提供數百萬美元救濟努力復原的人。

川普 美國 颶風

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