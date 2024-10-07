川普威脅要對墨西哥輸入的汽車課徵200%關稅

美國共和黨總統候選人川普周日（6日）表示，如果他當選，要對從墨西哥進口的汽車課徵最高達200%的關稅。這是他在11月5日投票之前，再次提高分貝談論他的貿易保護主義。

川普與賀錦麗競爭激烈，先前川普矢言，若再入主白宮，他將對進口汽車和卡車課徵100%的關稅，以扶持美國國內汽車業。周日在重要搖擺州威斯康辛州朱諾機場的造勢集會發表演說時，把稅率又提高了一倍。

川普說，「如果有必要，我們將徵收200%的關稅」，「我們不會讓這種事發生。我們不會讓那些汽車進入美國」。

川普八天內在已經四次在威州舉辦競選活動，凸顯他的競選團隊對該州的重視。現在距離選舉日已不到一個月。

民調顯示，賀錦麗在威州的支持率略勝川普。四年前威州的投票支持了拜登而非川普。

賀錦麗與川普預料都會在密西根州、賓州和威州投入大量時間、金錢和資源，這因為這幾個些州被認為是贏得選舉人團選票的關鍵。2016年，川普曾經橫掃這些州，擊敗當時的競選對手、民主黨提名的希拉蕊，登上總統寶座。拜登2020年勝選也因為拿下這些州。

川普在競選演說承諾要扶持美國汽車業時，提及關稅稅率。專家認為，川普的課稅計畫恐會抬高汽車價格。智庫「稅收政策中心」（Tax Policy Center）就表示，針對從墨西哥進口的汽車課徵大規模新關稅，「可能會推高汽車的成本，無論是國產車、進口車、二手車還是新車」。

墨西哥去年向美國出口汽車約300萬輛，其實屬於底特律三大車廠品牌車輛約占其中的一半。