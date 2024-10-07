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颶風接踵而至 佛州為7年來最大規模疏散準備

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

毀滅性颶風海倫（Helene）前腳剛走，緊接著颶風密爾頓（Milton）在墨西哥灣增強，朝佛羅里達州西岸移動，佛州今天為2017年以來最大規模的疏散做準備。

路透社報導，總部位於邁阿密的美國國家颶風中心（U.S. National Hurricane Center）表示，今天從熱帶風暴增強為颶風的密爾頓預計將於9日早上登陸，最有可能侵襲人口稠密的坦帕灣（Tampa Bay）地區附近。

新形成的密爾頓颶風有可能影響不久前才遭海倫颶風重創的地區，海倫於9月26日自佛州大彎地區（BigBend）登陸。

佛州緊急管理部門主任賈斯禮（Kevin Guthrie）敦促民眾為「自2017年颶風艾瑪（Irma）以來最有可能發生的最大規模疏散」做好準備。

截至美國東部時間今天下午5時（台灣時間7日清晨5時），密爾頓位於坦帕西南偏西約1295公里處。國家颶風中心表示，最大持續風速為每小時140公里。

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）警告，與海倫相比，密爾頓可能會引發更高的風暴潮和更多停電，海倫造成的破壞可能會惡化。

根據法新社，美國總統拜登聽取有關密爾頓的簡報，並在聲明中表示，政府正在準備「救生資源」。

他也下令向北卡羅來納州增派500名現役軍人，與已經在當地的1000名其他部隊、6000名國民兵和7000名聯邦人員一起協助海倫颶風災區救災和復原工作。

美國 風暴 颶風

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