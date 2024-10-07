WSJ：陸駭美監聽系統 衝擊國安

華爾街日報（WSJ）引述知情人士報導，與中國大陸政府有關的駭客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon），已滲透到多家美國寬頻網路業者的網絡，可能因此取得權限，進入聯邦政府向電信業者索資進行網路監聽的系統，構成重大國安風險。

在獲得法院授權後，聯邦政府可以要求電信業者提供與刑事或國安調查相關的國內資訊。而電信業者必須允許有關當局攔截相關電子資訊。知情人士透露，這群駭客可能已取得權限，進入用於配合美國政府要求的網絡基礎設施。在最近披露的網路遭駭事件中，受害電信業者包括Verizon、AT&T、流明科技。

企業一般會被要求在短時間內向證券監管機關揭露重大網路入侵事件，但在極少數情況下，聯邦政府可以以國家安全為由，予以豁免。

這場大規模攻擊及其嚴重性近幾周才被發現，被視為可能構成安全漏洞的災難。美國政府和民間安全分析師仍持續積極調查這起事件。

消息人士說，調查人員還在致力確認網攻規模，以及駭客瀏覽與外洩資料的程度。