美國會CECC致信拜登 呼籲為在中國遭拘留美國人發聲
美國參、眾議員與官員組成的「美國國會及行政部門中國問題委員會」（CECC）共同主席4日致信總統拜登，要求拜登在所剩任期為「在中國被錯誤拘留的美國人」發聲，其中包括李凱（Kai Li）、小尼爾森·威爾斯（Nelson Wells Jr）等人。
美媒自由亞洲電台5日報導，CECC共同主席共和黨籍眾議員史密斯（Christopher Smith）與民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）4日致信拜登提出上述要求。
信中表示，在中國遭錯誤拘留的美國人比任何其他國家都多，而美國公民在中國服刑很長一段時間，大多數因嚴重的正當程序違規或莫須有指控而被判刑。許多美國人在拘留期間受到嚴重虐待，並由於中國監獄缺乏足夠的營養或醫療護理而出現嚴重身心健康問題。
這封信指出，中國政府使用「出境禁令」不公正地拘留美國公民以解決經濟糾紛，或強迫其親屬返回中國面對指控的罪行。若中國想改善與美國的關係就應無條件釋放遭錯誤監禁的美國人，並停止單方面使用出境禁令，「這是一種事實上的人質劫持形式」。
信中還說，中國政府也以莫須有罪名不公正地拘留了美國盟友和夥伴國家的公民，包括英國公民黎智英、瑞典公民桂民海和澳洲公民楊恆均。拜登政府應與美國的國際夥伴密切合作，繼續敦促中國釋放所有遭不公正拘留的人士。
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