海倫前腳剛走恐又有颶風來襲 佛州宣布緊急狀態

重創美國佛州的颶風海倫（Hurricane Helene）前腳剛走，天氣預報員警告，另一個大型風暴可能會在下週增強為颶風侵襲佛州。為有所因應，州長今天宣布佛州進入緊急狀態。

法新社報導，國家氣象局（National WeatherService）在社群媒體平台X上表示，目前正在墨西哥灣西部肆虐的熱帶風暴密爾頓（Milton），「預計下週週中將向佛州移動，並增強為大型颶風」。

根據其路徑，密爾頓可能會對佛州西岸剛剛遭遇海倫風災的地區帶來新傷害。海倫9月26日以4級颶風形式登陸，風速為每小時225公里。

海倫穿過喬治亞州、南卡羅來納州和北卡羅來納州向內陸移動，帶來歷史性的洪水，法新社依據官方公告所做的統計顯示，造成至少220人死亡。

海倫在佛州造成至少14人死亡，州長迪尚特（RonDeSantis）今天表示，在密爾頓抵達之前，他已針對35個郡宣布新的緊急狀態。

他在X上表示：「我們將繼續調動州內資產，為高效搜救、恢復供電和道路清理做好準備。」