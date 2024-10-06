快訊

軍購肩射刺針飛彈延宕 敵我識別參數交美方整合無下文

年過40歲後一定會老花？眼睛退化能治療逆轉？老花度數會增加嗎？

00929配息縮水到底是否還能存？ R爸：高股息ETF並非人人適合「尤其月配息」

聽新聞
0:00 / 0:00

謠言橫行！美本世紀最致命颶風海倫釀災 共和黨離譜稱「人為操控」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
海倫颶風造成美國東南部嚴重災情，這是北卡4日一名女子面對災後一片狼籍。路透
海倫颶風造成美國東南部嚴重災情，這是北卡4日一名女子面對災後一片狼籍。路透

海倫颶風（Hurricane Helene）重創美國東南部，釀成嚴重傷亡與災情，此時社群媒體卻掀起假訊息風暴，官員忙著救災還要平息陰謀論，其中不乏救災資金分配問題，甚至有人稱海倫是人為操控，更暗示當局在清理過程中故意遺棄屍體。

海倫颶風在9月底從佛羅里達州登陸，美國東南部一半的州淪為災區，超過200人喪生，不僅路毀橋塌，還有上百萬戶停電，是美國本世紀遭遇最致命的颶風之一。

暴風豪雨過後，各地一片狼籍，不料地方和聯邦官員極力搶災，還要消除網路上的虛假謠言。

其中一個較離譜的謠言聲稱海倫是人為操控，目的讓企業開採當地鋰礦。共和黨國會議員葛林（Marjorie Taylor Greene）在X發文說，「是的，他們可以控制天氣。任何人否認這點都是荒謬的」。

另外，也有人指責總統拜登將聯邦救災資金用於幫助非法移民，或者暗示官員在清理過程中故意遺棄遺體。

對此白宮在4日指責部分在野黨領袖和保守派媒體散佈謠言、分化美國社會，恐怕損害災難救援工作。白宮在備忘錄中表示，「這類虛假資訊可能會讓民眾在最需要時不敢尋求關鍵援助」，並強調，「無論政治信仰如何，每位領袖都應停止散播這種有害的言論，這至關重要」。

現在距離美國大選僅剩一個多月，川普和賀錦麗的選戰更形白熱化，民主黨如何因應天災也成為選民關注焦點。

假訊息 白宮 社群媒體 美國大選 颶風

延伸閱讀

就業激增 9月失業率降至4.1% 經濟有望軟著陸

颶風海倫重創美國！一間Kia經銷商就被毀了672輛車

颶風海倫重創美國東南部 累計至少212人罹難

海倫颶風重創美國 累計已逾200死

相關新聞

謠言橫行！美本世紀最致命颶風海倫釀災 共和黨離譜稱「人為操控」

海倫颶風（Hurricane Helene）重創美國東南部，釀成嚴重傷亡與災情，此時社群媒體卻掀起假訊息風暴，官員忙著救...

颶風海倫襲美國北卡州 志工出動騾隊直升機援災民

颶風海倫侵襲美國釀成美國近代死傷最慘重的風災之一，在受到重創的北卡羅來納州西部山區，一群由騾夫與直升機飛行員組成的民間志...

陸駭客大規模攻擊 外媒：恐已侵入美國合法監聽系統

「華爾街日報」曾報導與中國政府有關的駭客組織滲透美國多家寬頻業者網路，今天再指這批駭客可能已侵入美國法院授權政府進行網路...

川普誣指救災資金都用在無證移民身上 白宮駁斥

前總統川普4日在飽受颶風海倫(Hurricane Helene)蹂躪的喬治亞州露面，川普在記者會再次發表有關颶風海倫的錯...

港口罷工落幕 白宮幕僚長強勢要資方提出新條件

東岸與墨西哥灣碼頭工人在總統大選迫近的關鍵時刻罷工，全國經濟及拜登總統政績岌岌可危，白宮幕僚長齊安茲(Jeff Zien...

特檢國會暴亂報告：川普「潘斯牌行動」擬推假選舉人

前總統川普至今仍然拒絕接受2020年大選結果，特別檢察官史密斯(Jack Smith)2日則公布川普涉嫌煽動國會暴亂的最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。