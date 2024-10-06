謠言橫行！美本世紀最致命颶風海倫釀災 共和黨離譜稱「人為操控」

海倫颶風（Hurricane Helene）重創美國東南部，釀成嚴重傷亡與災情，此時社群媒體卻掀起假訊息風暴，官員忙著救災還要平息陰謀論，其中不乏救災資金分配問題，甚至有人稱海倫是人為操控，更暗示當局在清理過程中故意遺棄屍體。

海倫颶風在9月底從佛羅里達州登陸，美國東南部一半的州淪為災區，超過200人喪生，不僅路毀橋塌，還有上百萬戶停電，是美國本世紀遭遇最致命的颶風之一。

暴風豪雨過後，各地一片狼籍，不料地方和聯邦官員極力搶災，還要消除網路上的虛假謠言。

其中一個較離譜的謠言聲稱海倫是人為操控，目的讓企業開採當地鋰礦。共和黨國會議員葛林（Marjorie Taylor Greene）在X發文說，「是的，他們可以控制天氣。任何人否認這點都是荒謬的」。

另外，也有人指責總統拜登將聯邦救災資金用於幫助非法移民，或者暗示官員在清理過程中故意遺棄遺體。

對此白宮在4日指責部分在野黨領袖和保守派媒體散佈謠言、分化美國社會，恐怕損害災難救援工作。白宮在備忘錄中表示，「這類虛假資訊可能會讓民眾在最需要時不敢尋求關鍵援助」，並強調，「無論政治信仰如何，每位領袖都應停止散播這種有害的言論，這至關重要」。

現在距離美國大選僅剩一個多月，川普和賀錦麗的選戰更形白熱化，民主黨如何因應天災也成為選民關注焦點。