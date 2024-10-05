颶風海倫襲美國北卡州 志工出動騾隊直升機援災民

颶風海倫侵襲美國釀成美國近代死傷最慘重的風災之一，在受到重創的北卡羅來納州西部山區，一群由騾夫與直升機飛行員組成的民間志工，正在協助從陸空運送物資並營救受困災民。

路透社報導，海倫（Helene）侵襲佛羅里達狹長地帶（Florida Panhandle）並破壞6個州一大片地區的一週後，北卡羅來納州艾西維爾（Asheville）周圍仍有數以千計的災民與外界斷聯，許多道路無法通行，電信設備損毀。山區社區的孤立狀態，讓聯邦、州與地方官員更難展開大規模救援行動。

因此，許多居民挺身而出提供援助，包括溫斯頓賽勒姆（Winston-Salem）地區有兩個小孩的房仲米勒（Ben Miller），他一直在向災區運送物資，9月29日運了2萬7000瓶瓶裝水到艾西維爾郊外的馬立昂（Marion）。隔一天，44歲的米勒將救援物資運入有家族淵源的偏遠小鎮普魯斯派恩（Spruce Pine）。

除了自發性行動外，許多志工團體也補足官方救災管道的缺口，這是「卡津艦隊」（Cajun Navy）等志工團體的悠久傳統。卡津艦隊是為救災而臨時編組的志工組織，2005年卡崔娜颶風（Hurricane Katrina）來襲後首次組成，曾協助營救路易斯安那州的受困災民。

民間飛行員志工團體「海拔計畫」（Altitude Project）成員艾佛哈特（Andrew Everhart）說，本週為救援行動籌募了20萬美元（約新台幣645萬元）。他擁有一家保險公司，他的志工同伴包括一名職業賽車手、一家配送與物流公司的老闆，以及其他從事商業房地產與社群媒體內容產製的人。

艾佛哈特說：「我們很多人有噴射機與直升機，還有很多人脈，我們決定聯手自行展開救援，協助營救災民。」

海倫颶風已造成超過200人罹難，是自卡崔娜颶風以來襲擊美國本土死傷最慘重的風暴，但2005年的卡崔娜颶風奪走更多人命，根據國家海洋暨大氣總署（NOAA）2023年一份報告，卡崔娜颶風估計造成1400人死亡。

志工們也熱心投入救援，包括總部設於田納西州的飛行公司Aeroluxe Aviation，共同創辦人巴齊克（Brook Barzyk）說，Aeroluxe出動一組地勤人員與3架羅賓遜R44型（Robinson R44）直升機挺進災區。

巴齊克說，Aeroluxe已運送約150趟飲用水、食品、嬰兒用品、燃料與星鏈（Starlink）衛星系統，每架直升機能運載400磅（180公斤）的物資。

除了空運物資外，也有人是徒步和靠著騾子橫跨陸地馳援。

根據北卡雷伊福（Raeford）「山地騾夫牧場」（Mountain Mule Packer Ranch）的臉書（Facebook）網頁，牧場正以騾隊將物資運入孤立無援的災區。