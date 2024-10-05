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陸駭客大規模攻擊 外媒：恐已侵入美國合法監聽系統

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
「華爾街日報」今天指這批駭客可能已侵入美國法院授權政府進行網路監聽的系統竊資，構成重大國安風險。示意圖。圖／路透
「華爾街日報」今天指這批駭客可能已侵入美國法院授權政府進行網路監聽的系統竊資，構成重大國安風險。示意圖。圖／路透

華爾街日報」曾報導與中國政府有關的駭客組織滲透美國多家寬頻業者網路，今天再指這批駭客可能已侵入美國法院授權政府進行網路監聽的系統竊資，構成重大國安風險。

華爾街日報（The Wall Street Journal）9月25日報導，名為「鹽颱風」（Salt Typhoon）的中國駭客組織近幾個月侵入美國數家寬頻網路服務商系統，意圖竊取敏感資料。

報導還說，這些駭客的目的是留在美國有線與寬頻系統業者的傳輸架構裡，以便獲取大數據或進行網攻。

華爾街日報今天再引述知情人士指出，至少數月來，「鹽颱風」可能已能進入用以配合美國政府合法要求取得通訊資料的網路基礎設施。

消息人士也透露，在最近披露的網路遭駭事件中，受害電信業者包括威瑞森通訊（Verizon Communications）、AT&T和流明科技（Lumen Technologies）。

報導提到，據信是駭客滲入目標的監控系統，是用來配合美國政府依法取得與刑事或國安調查有關的國內資訊。

根據美國聯邦法律，電信和寬頻業者必須遵照法院命令允許當局攔截電子資訊。

這場大規模攻擊及其嚴重性近幾週才被發現，並被視為可能構成安全漏洞災難。美國政府和民間安全分析師仍持續積極調查這起事件。

消息人士說，調查人員還在致力確認攻擊幅度，以及駭客瀏覽與外洩資料的程度。此外，目前無法確定支援外國情報監控的系統是否也可能遭駭。

這批駭客似乎從網路服務供應商收集大量網路流量，這些業者的客戶包括美國大小企業及數以百萬計的美國民眾。

有1名知情人士指出，美國政府認為這起駭客入侵事件的嚴重程度是歷來少見，且情況令人擔憂。

美國 華爾街日報 駭客

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