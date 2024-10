美國碼頭工人重返崗位 暫解民主黨選前政治危機

美國國際碼頭工人協會昨天和海運聯盟達成初步協議,結束為期3天的罷工,數以千計碼頭工人今天重返崗位。這次罷工曾被視為民主黨在總統大選前面臨的一大政治危機。

法新社報導,根據發布在網路上的消息,阿拉巴馬州 (Alabama)墨西哥灣沿岸莫比爾港(Port ofMobile)的APM碼頭營運商在今天上午7時恢復運作;位於諾福克(Norfolk)的維吉尼亞港(Port ofVirginia)則宣布於明天重新開放。

紐約與紐澤西港(Port of New York and New Jersey)是美國第2大貨櫃港口,僅次於洛杉磯港(Port of LosAngeles)與長堤港(Port of Long Beach),其中位於貝永(Bayonne)的自由港(Port Liberty)碼頭預計7日上午恢復運作。

紐約與紐澤西港口事務管理局(Port Authority ofNew York and New Jersey)港口部主任魯尼(BethannRooney)在與記者的簡報會上表示:「我預計到下週此時,我們將服務所有延誤的船舶,讓貨物順利進入經濟體系。」

美東碼頭工人本月1日上午合約到期後展開罷工,直到昨晚國際碼頭工人協會(InternationalLongshoremen's Association, ILA)與美國海運聯盟(United States Maritime Alliance, USMX)達成初步協議後,自緬因州(Maine)到德州(Texas)的港口才將分階段重啟運作。

聯合聲明說,勞資雙方「已就薪資達成初步協議,並同意將主合約展延至2025年1月15日…立即生效,目前所有罷工行動將停止,所有主合約涵蓋的工作將恢復」。

這些港口自1977年以來首次歷經罷工行動。

這次罷工曾被視為民主黨在美國總統大選前面臨的一大潛在政治問題。

白宮昨天表示,勞資協議達成後,總統拜登(JoeBiden)讚揚雙方共同努力「確保颶風海倫(HurricaneHelene)災後復原與重建所需的關鍵物資供應」。

不過,拜登今天也坦言「要做的事還很多」,意即明年1月中前仍須解決碼頭工人擔憂的自動化問題。