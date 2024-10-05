影╱行凶畫面曝！美警長行刑式連開8槍擊斃好友法官 動機疑與女兒有關

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聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
肯州警長史汀斯朝法官穆林斯連開8槍。取自YT
肯州警長史汀斯朝法官穆林斯連開8槍。取自YT

美國肯塔基州上月發生一起槍擊案，列徹爾郡（Letcher County）43歲警長史汀斯（Mickey Stines）在地方法院內槍殺54歲法官穆林斯（Kevin Mullins），震驚全美。根據最新曝光的監視器畫面，當時兩人在辦公室爆發激烈爭執，可見穆林斯見狀連忙舉起雙手並試圖蹲下閃避，但史汀斯仍對他連開8槍。

紐約郵報報導，警長史汀斯與法官穆林斯是數十年的好友，甚至事發當天9月19日兩人還一起外出吃午餐，未料後來史汀斯走進法官辦公室，告知想和穆林斯單獨談話後不久，便傳來多聲槍響。

事發當下的監視器畫面近期在聽證會上曝光，當時穆林斯坐在辦公桌位子上，舉起雙手，試圖想讓持槍的史汀斯保持冷靜，但在穆林斯轉身躲到桌下時，史汀斯一連開了8槍，且多次變換角度，只為了找到更好槍殺穆林斯的角度。

隨後史汀斯自行走出辦公室，舉起雙手向警方自首，並宣稱有人想綁架他的妻小。他事後被上銬帶走，遭指控一級謀殺罪，不過他並不認罪，目前被關押在監獄中，但已公開表明將辭去警長一職。

肯州警探史坦珀（Clayton Stamper）作證時說，槍擊事件發生前，兩人與一群人友好地共進午餐，沒有人在他們的談話中察覺異樣，但據稱穆林斯詢問史汀斯「是否需要私下會面」。史坦珀並證實，警方在穆林斯的手機中發現史汀斯女兒的電話號碼，史汀斯在開槍射殺穆林斯前，曾用他和穆林斯的手機多次撥打給女兒。

詳細案情仍有待釐清，警方正在詢問更多證人並檢查兩人手機。

史汀斯的辯護律師拒絕談論槍殺可能動機，但據報導，當局表示可能與性醜聞有關，可並未詳細說明細節。

監視器 辦公室

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