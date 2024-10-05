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隱私不保？哈佛學生實測Meta雷朋智慧眼鏡 掃描路人竟能獲取個資

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隱私不保？哈佛學生實測Meta雷朋智慧眼鏡 掃描路人獲取個資

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
兩名哈佛大學生1日發布影片，展示他們使用該款智慧眼鏡掃描人臉，即時獲取哈佛校園內人們的個資，包括姓名、年齡、住址和電話號碼。圖／截自X／@AnhPhuNguyen1
兩名哈佛大學生1日發布影片，展示他們使用該款智慧眼鏡掃描人臉，即時獲取哈佛校園內人們的個資，包括姓名、年齡、住址和電話號碼。圖／截自X／@AnhPhuNguyen1

Meta上周舉辦Connect 2024開發者大會，宣布與雷朋（Ray-Ban）合作的智慧眼鏡將強化更多使用體驗。然而，兩名哈佛大學生1日發布影片，展示他們使用該款智慧眼鏡掃描人臉，即時獲取哈佛校園內人們的個資，包括姓名、年齡、住址和電話號碼，引發人臉辨識和人工智慧技術的重大安全擔憂。

在社群媒體X的影片中，可見哈佛學生阮安富（AnhPhu Nguyen, 音譯）與阿戴菲歐（Caine Ardayfio）在麻州劍橋校園和地鐵站，隨機向陌生人確認他們所獲取的個資是否正確。例如詢問一位女性姓名，得到對方證實。

兩人在哈佛經營擴增實境社團，向《富比世》雜誌表示，他們碰巧入手一副Meta雷朋智慧眼鏡，並發現當眼鏡與各種軟體結合時，會產生隱私問題。

他們的做法是將影像直播到Instagram，使用一個程式監控直播，並設計出一種方式，讓人臉識別軟體可以從反向影像搜索引擎PimEyes中抓取數據，啟動搜索。

當直播偵測到一張人臉時，網上相關的連結會浮現，顯示該人的相關資訊。透過使用大型語言模型，兩人可以獲取住址、電話號碼，甚至親屬名字等個資。

阮安富說，「完全可以用任何一般手機相機達到同樣效果」，智慧眼鏡只是用於這次專案的工具。他們將專案命名為I-XRAY，希望人們意識到，大型語言模型已能夠自動大規模抓取數據並獲取資訊。

Meta未對《富比世》的評論請求作出回應。Meta發言人告訴紐時，公司非常重視隱私，並設計安全措施，包括防篡改技術，以防止用戶用膠帶遮擋LED指示燈。該LED燈位於眼鏡外部，當相機錄影時會發光。但批評者指出，LED燈是柔和白光，在白天不明顯。

Meta已因其智慧眼鏡上的隱蔽相機而受抨擊，包括捲入一起大學美式足球偷戰術暗號的醜聞。Meta也證實，如果用戶將智慧眼鏡拍攝的影像上傳到Meta AI，會被拿來訓練人工智慧。

阮安富與阿戴菲歐建議民眾如果要自保，可以主動將自己的個資從一些數據庫和搜尋引擎中刪除。

X影片連結：https://x.com/i/status/1840786336992682409

Meta與雷朋合作的智慧眼鏡於2021年9月推出，起價299美元。Meta上周舉辦Connect 2024開發者大會，宣布該款智慧眼鏡將釋出更新，強化更多使用體驗。路透
Meta與雷朋合作的智慧眼鏡於2021年9月推出，起價299美元。Meta上周舉辦Connect 2024開發者大會，宣布該款智慧眼鏡將釋出更新，強化更多使用體驗。路透

人臉辨識 哈佛大學 眼鏡

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