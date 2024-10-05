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紐約市長華裔幕僚曝光 長期主導傾中

聯合報／ 記者王若馨許君達／紐約報導
鄭祺蓉（右）是紐約市長亞當斯（左）最倚重的亞洲事務幕僚。圖為兩人出席華人社區活動。（美聯社）
鄭祺蓉（右）是紐約市長亞當斯（左）最倚重的亞洲事務幕僚。圖為兩人出席華人社區活動。（美聯社）

紐約市長亞當斯因涉貪被聯邦起訴，紐約媒體三日披露調查報導，指稱華裔幕僚鄭祺蓉就是他對中國大陸關係的幕後主導人物，期間近十年之久。

紐約新聞網站「城市」與紐約移民紀事網調查亞當斯達二五○○多頁的電郵，發現在他擔任該市布魯克林區區長時，鄭祺蓉擁有左右亞當斯與當地華人社區及團體互動的實權。

二○一六年九月亞當斯分別接到兩項邀約，一是中國駐紐約總領事館舉辦的北京建政六十七周年慶祝活動，另一項是駐紐約台北經濟文化辦事處的中華民國雙十國慶活動。

對此，亞當斯向部屬下達指示：去問鄭祺蓉，「我該不該參加」。時任亞當斯華裔社區志工連絡人的鄭祺蓉回覆說，亞當斯應參加北京的「十一國慶」活動，應回絕台北經文處的邀請。她的理由是，「這對台灣人是獨立紀念日。鑒於兩岸存在衝突，他最好別去」，而且亞當斯「必須對台灣的活動很小心」。

布魯克林區當局為鄭祺蓉訂做的名片，稱她為亞當斯的「美國／中國大使」。亞當斯當選市長後，鄭祺蓉在市府擔任特別顧問兼亞裔事務主任。她是少數能直接向亞當斯報告的官員之一。

北京 國慶 紐約

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