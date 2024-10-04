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美國年輕人心臟病例激增 專家推論：壓力、生活習慣引發

聯合新聞網／ 綜合報導
過去四年，美國年輕族群心臟病發作人口漲幅高達66%。示意圖／ingimage
過去四年，美國年輕族群心臟病發作人口漲幅高達66%。示意圖／ingimage

一直以來，心臟病被認為是年長者才會罹患的疾病，但近期美國一項資料顯示，健康的年輕成年人心臟病發作的數據急遽增加。2019年美國18至44歲成年人中約有0.3%的人口心臟病發，但去（2023）年，數據卻上升至0.5%，相當於每200人中就有1人罹患心臟病。雖然數字變化看似不大，但換算下來，四年間漲幅約66%仍讓醫生十分震驚，提醒民眾注意自身健康。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，在美國，有20%的心臟病患者年齡低於40歲。專家認為，這樣的趨勢可能是多種因素促成，其中包含日益惡化的藥物濫用問題、體重過重、久坐不動的生活方式及不良飲食習慣等。

不過除了上述原因之外，有許多專家認為，新冠疫情也扮演了關鍵角色。專家指出，新冠病毒會引發全身性炎症，進而損害心臟或引發血栓。疫情期間，年輕人焦慮、憂鬱指數和壓力都不斷飆升，這些情緒壓力也與心臟病有密切關連。

紐約西奈山醫院心臟專家巴特（Dr. Deepak Bhatt）表示，現在有越來越多年輕患者因心臟病就醫，雖然原因仍待釐清，但這樣的成長趨勢十分明顯。他認為，在疫情爆發初期，就醫率大幅下降，可能也因為這樣讓許多慢性病沒有及時診斷，導致風險增加。

有研究顯示，新冠病毒進入人體後，可能會引發心肌炎，進而影響血液循環，最後便可能導致心臟衰竭。除了疫情影響之外，年輕世代的生活習慣也是心臟病增加的重要原因。

巴特說，藥物濫用、電子煙、古柯鹼和大麻等毒品都可能增加血栓風險。肥胖與糖尿病在年輕人中的比例也逐年上升，這些因素都會加重心臟負擔，增加心臟病風險。

為了降低心臟病風險，他建議年輕族群應保持規律運動、健康飲食、管理體重，並注重睡眠與壓力管理。

心臟病 美國

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