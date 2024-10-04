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為沖馬桶起爭執 美國13歲少女猛刺7歲妹逾10刀奪命

聯合新聞網／ 綜合報導
竟只因沖馬桶起衝突，13歲姊姊憤而將7歲妹妹殺害。示意圖／ingimage
竟只因沖馬桶起衝突，13歲姊姊憤而將7歲妹妹殺害。示意圖／ingimage

美國密西根州近期傳出一起震驚社會的家庭悲劇。一名13歲少女與7歲妹妹因「沖馬桶」發生爭執，少女竟持刀將妹妹刺死，令爸媽悲痛不已。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，事件發生於9月28日下午，當時13歲的姊姊和妹妹獨自在家，兩人的爭執全因一張跟「沖馬桶」問題相關的便條紙。

警方表示，姊妹倆一開始是因為這張紙條吵架，後來妹妹又走進浴室，姐姐就突然拿菜刀和獵刀對妹妹的頸部、腹部及頭部連刺超過10次。事件發生後，姊姊非常冷靜地打電話給爸爸，也主動報警承認自己刺殺了妹妹。

負責此案的警探迪賈科莫（Zachary Digiacomo）指出，姊姊犯案後非常冷靜，幾乎沒有情緒波動。雖然妹妹被緊急送往當地醫院，但最終仍不治身亡。警方並未公布這對姊妹的身份，但韋恩郡（Wayne County）檢察官辦公室指出，這名13歲的少女恐面臨一級預謀謀殺、重罪謀殺及一級兒童虐待等指控。

韋恩郡檢察官沃西（Kym Worthy）表示，由於姊姊只有13歲，不會按成人法條審理，而是以青少年司法系統審理，「因為她（指姊姊）年紀尚輕，州政府有7年的時間診斷、治療她」。沃西說州政府會積極協助姊姊治療，她在21歲那年會被強制釋放，「希望那時她已經不會對他人構成威脅」。

殺人 美國

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