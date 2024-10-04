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比起AI變造或外國干預 美國選民更憂心政治人物說謊

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國總統大選激烈選戰進入最後階段，研究錯誤資訊的專家警告大眾留意人工智慧（AI）和外國影響力的威脅，但選民顯然更擔心政治人物的謊言。

法新社報導，美國在11月5日投票日之前對抗又快又多的錯誤資訊，來源涵蓋研究員認為是俄羅斯和伊朗行動者創建的假新聞網站，和AI工具生成混淆虛實的變造影像。

然而對選民來說，更令人擔心的是以老套方式傳播的錯誤資訊，也就是政治人物散布的謊言；研究員說，這些人幾乎不須因為扭曲事實而面對法律後果。

紐約大學社群媒體與政治研究中心（Center forSocial Media and Politics）主任塔克（Joshua Tucker）告訴法新社：「我認為，當我們事後反思2024年時，流傳最廣的錯誤資訊將會是來自政治人物或是被政治人物放大的錯誤資訊。」

美國媒體Axios上週公布的調查結果顯示，51%的美國人認為，在錯誤資訊方面，政治人物散布的謊言最令人擔心；35%的人認為是「未能阻止錯誤資訊的社群媒體公司」和「被用來騙人的AI」；約30%的人擔心外國政府散播錯誤資訊。

執行這項調查的民調機構負責人格茲瑪（JohnGerzema）借用經典恐怖片常見橋段說：「這就像『我們之中出了內鬼』…在過去的選舉中，一直都有人擔心來自海外的錯誤資訊和選舉干預。但我們這次看到擔憂的來源多半是美國自己的政治人物在散播錯誤資訊。」

大眾對生成式AI工具的能力日益擔憂，讓政治人物有動機去質疑真實內容的真實性，這種策略常被稱為「騙徒紅利」（liar's dividend）。

選民可以看到的一個例子是，共和黨總統候選人川普今年8月誣指民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）用AI變造密西根州造勢活動的照片，讓參與人數看起來比較多。

法新社記者在現場拍攝的照片和影片可以輕易否定這種說法，數位鑑識專家也說，被指控的照片沒有AI變造的跡象。

塔克說：「隨著大眾開始接受生成式AI無所不在，人們更容易說服自己，那些他們不希望是事實的東西都不是真的…政治人物也知道這一點，所以他們現在可以選擇把真相說成是AI生成。」

法新社事實查核小組近月一直在破解兩黨候選人的各種錯誤說法，包括川普陣營放大俄亥俄州的海地移民偷竊並吃掉寵物的謠言，還有賀錦麗錯誤指稱川普把「大蕭條以來最糟糕的失業潮」留給民主黨處理。

根據Axios的調查，8/10的選民擔心錯誤資訊會嚴重影響選舉結果；逾半數受訪者說，由於「分不清真相」，他們已經不關心政治。

專家說，幾乎沒有什麼能阻止政治人物散播錯誤資訊，因為美國第一憲法修正案保障言論自由，法院過去也數度駁回希望規範錯誤政治言論的要求。

社群媒體 美國

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