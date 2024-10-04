颶風海倫重創美國東南部 累計至少212人罹難
美國官員今天說，海倫颶風（Hurricane Helene）橫掃美國數州造成重創後，已證實有212人罹難，使得海倫成了美國本土逾半世紀以來釀成死傷第2慘重的風暴。
法新社報導，美國總統拜登連續第2天視察東南部災區，與飽受創傷的居民一同哀悼。這場風災擾亂了數以百萬計人的生活。
這場風暴導致鄉鎮和城市成了水鄉澤國，數不清的道路無法通行，電力和供水服務也中斷，許多社區在著手進行預計耗時數年的災後重建工作之際仍驚魂未定。
法新社彙整官方數據後，確認北卡羅來納州、南卡羅來納州、喬治亞州、佛羅里達州、田納西州和維吉尼亞州有212人喪命。
超過半數罹難者都在遭洪患摧殘的北卡羅來納州，當地遭遇空前災難，一些人形容情況有如剛經歷世界末日。
拜登在喬治亞州雷城（Ray City）一座受災的胡桃農場勘災時表示：「我看見各位，也聽見各位，我和各位一起哀悼，也承諾會支持你們。」
海倫是自2005年卡崔娜颶風（Hurricane Katrina）以來，在美國本土釀成死傷最慘重的颶風。卡崔娜當時造成1392人罹難。
儘管受災6州展開數百起救援行動，並投入包括數以千計聯邦人員、國民兵（National Guard）和現役軍人在內的大規模動員應變，但罹難人數預計還會攀升。
有超過70人罹難的北卡羅來納州班康郡（BuncombeCounty）重災區在最新匯報中表示，「我們持續搜尋生還者」，由於山崩和橋梁毀壞，仍有居民與外界隔絕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言