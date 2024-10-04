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颶風海倫重創美國東南部 累計至少212人罹難

中央社／ 北卡羅來納州艾西維爾3日綜合外電報導

美國官員今天說，海倫颶風（Hurricane Helene）橫掃美國數州造成重創後，已證實有212人罹難，使得海倫成了美國本土逾半世紀以來釀成死傷第2慘重的風暴

法新社報導，美國總統拜登連續第2天視察東南部災區，與飽受創傷的居民一同哀悼。這場風災擾亂了數以百萬計人的生活。

這場風暴導致鄉鎮和城市成了水鄉澤國，數不清的道路無法通行，電力和供水服務也中斷，許多社區在著手進行預計耗時數年的災後重建工作之際仍驚魂未定。

法新社彙整官方數據後，確認北卡羅來納州、南卡羅來納州、喬治亞州、佛羅里達州、田納西州和維吉尼亞州有212人喪命。

超過半數罹難者都在遭洪患摧殘的北卡羅來納州，當地遭遇空前災難，一些人形容情況有如剛經歷世界末日。

拜登在喬治亞州雷城（Ray City）一座受災的胡桃農場勘災時表示：「我看見各位，也聽見各位，我和各位一起哀悼，也承諾會支持你們。」

海倫是自2005年卡崔娜颶風（Hurricane Katrina）以來，在美國本土釀成死傷最慘重的颶風。卡崔娜當時造成1392人罹難。

儘管受災6州展開數百起救援行動，並投入包括數以千計聯邦人員、國民兵（National Guard）和現役軍人在內的大規模動員應變，但罹難人數預計還會攀升。

有超過70人罹難的北卡羅來納州班康郡（BuncombeCounty）重災區在最新匯報中表示，「我們持續搜尋生還者」，由於山崩和橋梁毀壞，仍有居民與外界隔絕。

美國 風暴 颶風

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