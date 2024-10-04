快訊

海軍司令：解放軍已準備好 只要願意隨時可以封鎖台灣

勘災照遭酸合成！基隆議員宋瑋莉認「我就是P圖」：再轉發不排除提告

戰略清晰或模糊？檢視賀錦麗的美中台關係立場

美國碼頭工人同意結束罷工 傳資方願意加薪62%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
圖為1日在美國維吉尼亞州樸茨茅斯（Portsmouth）國際港參加罷工的碼頭工人。 路透
圖為1日在美國維吉尼亞州樸茨茅斯（Portsmouth）國際港參加罷工的碼頭工人。 路透

美國碼頭工人在港口營運商開出優厚的條件後，同意復工，在這之前，碼頭工人已持續三天罷工，威脅到美國經濟。

道瓊社發出的華爾街日報報導，引述未具名知情人士的話說，周四（3日）勞資談判取得突破的原因是，做為雇主的港口營運商提出願意在六年內，為勞工加薪62%。

代表約港口工人的國際碼頭工人協會（ILA）在周四發出的聲明中表示，美國東部和墨西哥變沿岸港口的碼頭工人，已同意在與雇主代表美國海事聯盟（USMX）就新勞動契約繼續進行集體談判的同時，返回工作崗位上班。雙方原本的勞動契約在本周二（1日）到期，現在暫定延長到明年1月15日。

美東港口勞資最新達成的協議，結束了這場罷工。碼頭工人罷工期間，美國從緬因州到德州的貨櫃碼頭均關閉，從超市的香蕉供應到美國工廠生產出來的汽車運輸，許多行業的營運都面臨了中斷風險。

在白宮私下和公開向雇用碼頭工人的大型航運與碼頭營運商施壓，要求資方向工會提出新的工資報價，終於有了較先前所提議的加薪50%更高的提案。

工人 碼頭 美國

延伸閱讀

美東港口罷工 航空雙雄客貨運利多

美失業略增 短期恐波動

碼頭罷工第三天…美東船隻塞港 拜登促資方提高薪資達成協議

港口罷工引恐慌 各地掀囤積潮 民眾掃光衛生紙、紙巾

相關新聞

美國碼頭工人同意結束罷工 傳資方願意加薪62%

美國碼頭工人在港口營運商開出優厚的條件後，同意復工，在這之前，碼頭工人已持續三天罷工，威脅到美國經濟。

海倫颶風重創美國 累計已逾200死

海倫颶風（Hurricane Helene）重創美國東南部數個州，官員今天表示已確認超過200人罹難，使得海倫颶風成為半...

梅蘭妮亞回憶錄內容曝光 再發影片證實挺墮胎權

英媒披露，前美國第一夫人梅蘭妮亞在即將出版的回憶錄中表達強力支持墮胎權，梅蘭妮亞今天又發影片說，她相信當事情涉及女性「個...

你哪位？地下室門被打開 屋主查看房底竟睡陌生人

美國奧勒岡州一名女子近期發現，自家房子的地下室，竟然被人「當自己家」，一位陌生人不只在下面鋪床，還帶了毯子在那裡睡覺，讓女子非常驚訝。

港口罷工引恐慌 各地掀囤積潮 民眾掃光衛生紙、紙巾

受到碼頭工人罷工影響，消費者擔心未來幾周民生物資價格會再上漲，各地已出現囤積物品的現象。華人超市業者表示，因為華超許多物...

紐約市長亞當斯首次出庭 檢方透露罪名恐追加

紐約市長亞當斯(Eric Adams)在遭到聯邦起訴後，於2日首次在曼哈頓的紐約南區聯邦法院出庭。檢方在庭上透露，亞當斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。