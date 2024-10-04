美國碼頭工人同意結束罷工 傳資方願意加薪62%

美國碼頭工人在港口營運商開出優厚的條件後，同意復工，在這之前，碼頭工人已持續三天罷工，威脅到美國經濟。

道瓊社發出的華爾街日報報導，引述未具名知情人士的話說，周四（3日）勞資談判取得突破的原因是，做為雇主的港口營運商提出願意在六年內，為勞工加薪62%。

代表約港口工人的國際碼頭工人協會（ILA）在周四發出的聲明中表示，美國東部和墨西哥變沿岸港口的碼頭工人，已同意在與雇主代表美國海事聯盟（USMX）就新勞動契約繼續進行集體談判的同時，返回工作崗位上班。雙方原本的勞動契約在本周二（1日）到期，現在暫定延長到明年1月15日。

美東港口勞資最新達成的協議，結束了這場罷工。碼頭工人罷工期間，美國從緬因州到德州的貨櫃碼頭均關閉，從超市的香蕉供應到美國工廠生產出來的汽車運輸，許多行業的營運都面臨了中斷風險。

在白宮私下和公開向雇用碼頭工人的大型航運與碼頭營運商施壓，要求資方向工會提出新的工資報價，終於有了較先前所提議的加薪50%更高的提案。