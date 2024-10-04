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海倫颶風重創美國 累計已逾200死

中央社／ 北卡羅來納州艾西維爾3日綜合外電報導
海倫颶風重創美國東南部數個州，造成超過200人罹難數百萬戶斷電的巨大災害。（路透）
海倫颶風重創美國東南部數個州，造成超過200人罹難數百萬戶斷電的巨大災害。（路透）

海倫颶風（Hurricane Helene）重創美國東南部數個州，官員今天表示已確認超過200人罹難，使得海倫颶風成為半個多世紀以來襲擊美國本土第2致命的風暴

法新社彙整官方數據後，確認南卡羅來納州、北卡羅來納州、喬治亞州、佛羅里達州、田納西州、維吉尼亞州共計201人死亡，其中遭洪災肆虐的北卡就占了超過一半。

海倫是2005年卡崔娜颶風（Hurricane Katrina）造成1392死後，在美國本土奪走最多人命的颶風。

儘管這6州進行了數以百計的救援任務，聯邦政府並大舉派出逾1萬人協助地方救災，預料颶風致死人數仍會增加，因為一處以與世隔絕聞名的山區還有許多居民下落不明。

北卡羅來納州班康郡（Buncombe County）是這次颶風的重災區，已確認超過60人喪生。

班康郡在最新公告中表示，「正持續尋找生還者」，並稱因土石流和橋梁被毀，還有居民無法與外界聯絡。

美國 風暴 颶風

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