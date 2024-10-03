你哪位？地下室門被打開 屋主查看房底竟睡陌生人

美國奧勒岡州一名女子近期發現，自家房子的地下室，竟然被人「當自己家」，一位陌生人不只在下面鋪床，還帶了毯子在那裡睡覺，讓女子非常驚訝。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名匿名為「Springchikun」的女網友在知名論壇Reddit上分享這段經歷，吸引超過6.7萬名網友關注。她表示，自己在整理後院時，無意間發現地下室入口的鎖被人打開，到裡面查看，才發現家裡被人入侵了。

她表示，整棟房子已經有113年歷史，她發現地下室竟然鋪了一張簡陋的床鋪，上面還鋪著紫色和粉紅色的毯子。不僅如此，附近還有幾袋陌生人的私人物品。雖然她覺得「最近應該沒有人來過」，但毯子上的凹痕清晰可見，顯示出曾有人在此小憩。

不過令人意外的是，Springchikun並沒有立即報警。她在發現自家遭人入侵多了個「室友」之後，決定照原定計畫去參加高爾夫比賽。她寫了一封信給對方，友善地說：「嗨朋友！我已經幫你把東西打包，也把地下室入口鎖起來了。如果你需要幫助、食物或手機，可以敲我的門。你沒有因此惹上麻煩……你是很重要的人。」

Springchikun後來更新文章透露，這位闖入她家的遊民叫做蓋比（Gaby），年約40多歲，且患有精神疾病。蓋比向她坦承自己一直找不到工作，過去三年都沒辦法負擔食物和房租，只好睡在Springchikun的地下室。

Springchikun表示，自己雖然沒有讓蓋比繼續住在地下室，但給了對方自己的電話號碼，也開車載對方到附近的庇護所，在那裡會蓋比會有食物吃，也會被安排進行心理評估。