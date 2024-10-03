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打臉老公川普？梅蘭妮亞出版回憶錄捍衛墮胎權

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國前總統川普的妻子梅蘭妮亞將出版回憶錄捍衛墮胎權。美聯社
美國前總統川普的妻子梅蘭妮亞將出版回憶錄捍衛墮胎權。美聯社

美國前總統川普的妻子梅蘭妮亞在她即將出版的回憶錄中寫道，女性擁有墮胎的權利，但川普則傾向美國各州有權限制墮胎。

衛報報導，梅蘭妮亞在回憶錄中寫道，「為何除了女性以外的其他人，有權決定她如何對待自己的身體？婦女享有個人生命自由的基本權利，這賦予她在有意願的情況下有權力終止懷孕。」

梅蘭妮亞說，「限制女性選擇是否終止意外懷孕的權利，就等同剝奪她對自己身體的控制權。我在整個成年生活中都抱持著這種信念。」

梅蘭妮亞鮮少在公開場合表達政治觀點，這本名為「梅蘭妮亞」的回憶錄將於8日在美國出版，衛報取得這本書的副本。梅蘭妮亞的發言人也未回應置評請求。

川普先前表示，支持懷孕15周的聯邦墮胎禁令，但在美國最高法院推翻1973年具里程碑意義的羅訴韋德案判決，結束50年來聯邦保障的墮胎權利後，川普在今年4月改口，墮胎法應由各州決定。

墮胎 梅蘭妮亞 美國

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