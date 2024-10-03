夜闖美軍基地稱看流星雨 5中國留學生被控誤導調查

1年多前美國密西根州一處偏遠軍事基地聚集數以千計軍人進行夏季演習時，5名中國留學生夜闖基地，被軍官撞見。這5人今天遭控陳述不實、試圖隱瞞行蹤。

美聯社報導，根據向法院遞交的訴狀，當時在密西根大學就讀的這5人，並未因2023年8月在格雷林營（Camp Grayling）發生的事情受到指控，而是因為串謀清除手機中的照片，以及誤導關於行蹤的調查遭控。

聯邦調查局（FBI）在昨天的法院文件中指出，中國大學生拍攝美國重要國防據點的事件層出不窮。

位於底特律的美國聯邦檢察官辦公室（U.S.Attorney's Office）發言人巴萊亞（Gina Balaya）今天表示：「被告沒有遭拘留，如果他們與美國當局接觸，他們將會被捕並面臨這些指控。」

2023年夏天，這5人在一座湖畔被猶他州國民兵（National Guard）的士官長撞見，其中一人說，「我們是媒體」，然後收拾好私人物品，同意離開這個區域。

聯調局得知，這些人在底特律以北320公里的格雷林營外被發現之前，已在附近的汽車旅館預訂了房間。

4個月後，其中一名男子前往韓國和中國之前，在底特律機場接受邊境官員問話。聯調局指出，他告訴調查人員，他和另幾個人曾前往密州北部「看流星」。

聯調局說，查看他的硬碟後發現兩張軍車照片，是在撞見國民兵士官長當晚拍攝。

其他4名男子去年3月搭機從冰島飛抵芝加哥後接受問話，承認他們2023年8月在密西根州北部，目的是為了欣賞流星雨。

根據刑事起訴書，他們提到那位國民兵士官長，但僅稱他為「士兵」、露營客或「好人」。

調查人員指出，去年12月，這些人在微信上連絡要清除相機和手機中的照片。

聯調局表示，5名男子去年春天從密西根大學畢業，是這所大學與中國上海交通大學合作計畫的一部分。

2020年，2名在密西根大學攻讀碩士學位的中國人，因非法拍攝佛羅里達州西島（Key West）海軍航空站而被判入獄。