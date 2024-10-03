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內有颶風、外顧以色列 拜登焦頭爛額

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
拜登近日要處理國內風災，還要應付快要失控的以色列，相當忙碌。（Joe Biden FB）
拜登近日要處理國內風災，還要應付快要失控的以色列，相當忙碌。（Joe Biden FB）

美國總統拜登又忙起來了，不只要處理國內風災，還要忙著要以色列克制行為！拜登與副總統賀錦麗近日前往南、北卡羅萊納州，視察颶風海蓮娜帶來的災損，目前已有至少155人死亡；針對以色列將報復伊朗，拜登也表態不支持以色列攻擊伊朗核子基礎設施，要求只能局部回應，避免事態擴大。

搖擺州救災 攸關選舉

根據《半島電視台》報導，颶風海蓮娜自9月26日登陸美國後，在南、北卡羅萊納州與喬治亞州造成嚴重災害，周圍的佛羅里達、田納西與維吉尼亞州也有災情傳出，目前仍有上百人失蹤、至少1百萬戶停電。美國國土部長馬約爾卡斯直言，有些小鎮幾乎直接消失，整體災害需要數十億與好幾年回復。

拜登先前往災情最嚴重的南、北卡羅萊納州，與南卡共和黨籍州長麥克馬斯特、參議員葛拉漢，還有民主黨籍北卡州長庫柏碰面，拜登決定再派遣1千名美軍協助救災。《半島》分析，雖然救災不分黨派，但隨著美國總統大選逼近，受災的北卡與喬治亞州都是關鍵的搖擺州，政府的救災無形間也可能影響到選民投票傾向。

印度時報》提到，共和黨候選人川普近日在喬治亞州競選時，就以拜登過去「睡著、老年癡呆」等形象，批評他救災反應慢，且都待在德拉威爾的老家，但拜登反批他都有掌握狀況與調度，近日也將前往喬治亞州勘災。

憂以色列到處引戰

半島》還提到，近日伊朗對以色列發射180枚飛彈，雖然多數飛彈都被以色列攔截，但以色列仍揚言將對伊朗報復。對此，拜登明確反對以色列攻擊伊朗的核設施，並提醒以色列只能「部分反擊」，美國會與G7討論新的對伊朗制裁措施。

雖然伊朗總統佩澤希齊揚已表態，不想與以色列進入全面戰爭的局面，但如今以色列不顧國際盼其停火，仍與哈瑪斯和真主黨交戰的局面下，外界擔心中東戰爭爆發的陰影仍揮之不去。

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以色列 伊朗 拜登

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