晚川普兩天 拜登賀錦麗勘災海倫颶風災區

美國總統拜今天親眼目睹颶風海倫造成的災難性破壞，副總統賀錦麗則向受災家庭發送援助物資；與此同時，成千上萬聯邦救援人員正全力以赴，解救並照顧數百萬計災民。

法新社報導，拜登赴北卡羅來納、南卡羅來納州，賀錦麗（Kamala Harris）則到喬治亞州勘災。將與賀錦麗在11月總統大選對決的共和黨總統候選人川普，則拿兩人處理風災的方式做文章。海倫颶風（Hurricane Helene）目前在6個州奪走逾160條人命。

拜登抵達南卡後，聽取有關大規模救援和重建作業的簡報，超過1萬名聯邦官員、緊急救難人員和國民兵在美國東南部負責相關行動。

拜登接著乘坐直升機，從空中俯瞰北卡遭受洪水襲擊的艾西維爾市（Asheville），目睹當地所遭受的驚人破壞，包括橋梁倒塌、湖泊滿是垃圾、建築物受損，道路沖毀。

拜登在社群平台X說道：「所見景象令人心碎。但回到地面，我們看到街坊鄰居互相幫助，志工和工作人員肩並著肩，大家互相依靠。這就是美國。」

與拜登同行的國土安全部長馬約卡斯（AlejandroMayorkas）說，海倫是史上威力最強的風暴之一，為城市和偏遠山區帶來災難性洪水。

他說：「我們有多座城形同遭抹除。這將是一條耗資數十億美元、歷時多年的重建之路。」

路透社報導，電力追蹤網站poweroutage.us的數據顯示，海倫颶風9月26日襲擊佛羅里達狹長地帶（FloridaPanhandle）後，美國東南部和中西部仍有超過110萬戶家庭和企業無電可用。

這場風暴共導致大約550萬用戶斷電，主要是在東南部地區。

美聯社報導，官員已確認北卡至少57死，喬治亞州死亡人數也上修至25人，使風災罹難人數超過166人。

美國新聞網站Axios指出，海倫颶風造成美國東南部6州「難以想像」的破壞。美國紅十字會（AmericanRed Cross）過去24小時接獲超過3000起失聯協尋求助

，從佛羅里達到北卡州，75座臨時避難所收容超過2400人。

川普則早在9月30日就前往喬治亞州的瓦多斯塔（Valdosta）視察災區，與當地官員、救災志工會面。