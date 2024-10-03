快訊

山陀兒太猛別躲鐵皮屋！登陸前高雄再發國家警報「即刻避難」

總預算卡關被打成擋預算 藍營內鷹派鴿派拉扯

屏東安泰醫院火警重大傷亡！6人無生命跡象 1值班失聯員工尚未尋獲

晚川普兩天 拜登賀錦麗勘災海倫颶風災區

中央社／ 美國艾西維爾2日綜合外電報導
美國總統拜登和副總統賀錦麗。歐新社
美國總統拜登和副總統賀錦麗。歐新社

美國總統拜今天親眼目睹颶風海倫造成的災難性破壞，副總統賀錦麗則向受災家庭發送援助物資；與此同時，成千上萬聯邦救援人員正全力以赴，解救並照顧數百萬計災民。

法新社報導，拜登赴北卡羅來納、南卡羅來納州，賀錦麗（Kamala Harris）則到喬治亞州勘災。將與賀錦麗在11月總統大選對決的共和黨總統候選人川普，則拿兩人處理風災的方式做文章。海倫颶風（Hurricane Helene）目前在6個州奪走逾160條人命。

拜登抵達南卡後，聽取有關大規模救援和重建作業的簡報，超過1萬名聯邦官員、緊急救難人員和國民兵在美國東南部負責相關行動。

拜登接著乘坐直升機，從空中俯瞰北卡遭受洪水襲擊的艾西維爾市（Asheville），目睹當地所遭受的驚人破壞，包括橋梁倒塌、湖泊滿是垃圾、建築物受損，道路沖毀。

拜登在社群平台X說道：「所見景象令人心碎。但回到地面，我們看到街坊鄰居互相幫助，志工和工作人員肩並著肩，大家互相依靠。這就是美國。」

與拜登同行的國土安全部長馬約卡斯（AlejandroMayorkas）說，海倫是史上威力最強的風暴之一，為城市和偏遠山區帶來災難性洪水。

他說：「我們有多座城形同遭抹除。這將是一條耗資數十億美元、歷時多年的重建之路。」

路透社報導，電力追蹤網站poweroutage.us的數據顯示，海倫颶風9月26日襲擊佛羅里達狹長地帶（FloridaPanhandle）後，美國東南部和中西部仍有超過110萬戶家庭和企業無電可用。

這場風暴共導致大約550萬用戶斷電，主要是在東南部地區。

美聯社報導，官員已確認北卡至少57死，喬治亞州死亡人數也上修至25人，使風災罹難人數超過166人。

美國新聞網站Axios指出，海倫颶風造成美國東南部6州「難以想像」的破壞。美國紅十字會（AmericanRed Cross）過去24小時接獲超過3000起失聯協尋求助

，從佛羅里達到北卡州，75座臨時避難所收容超過2400人。

川普則早在9月30日就前往喬治亞州的瓦多斯塔（Valdosta）視察災區，與當地官員、救災志工會面。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

台積電可受惠！美部分半導體廠豁免聯邦環評 拜登簽署完成立法

拜登簽署法令 豁免部分半導體廠受環境審查

美國之音：美中計劃安排拜登和習近平未來幾天通話

美國大選》川普、賀錦麗誰入主白宮 將由這些人決定？

相關新聞

台積電可受惠！美部分半導體廠豁免聯邦環評 拜登簽署完成立法

美國總統拜登周三簽署法案，接受聯邦政府補貼興建的美國半導體廠將可豁免聯邦環評一案，完成立法。

內有颶風、外顧以色列 拜登焦頭爛額

美國總統拜登又忙起來了，不只要處理國內風災，還要忙著要以色列克制行為！拜登與副總統賀錦麗近日前往南、北卡羅萊納州，視察颶風海蓮娜帶來的災損，目前已有至少155人死亡；針對以色列將報復伊朗，拜登也表態不

晚川普兩天 拜登賀錦麗勘災海倫颶風災區

美國總統拜今天親眼目睹颶風海倫造成的災難性破壞，副總統賀錦麗則向受災家庭發送援助物資；與此同時，成千上萬聯邦救援人員正全...

美檢方提川普介入推翻2020大選新證 對抗豁免裁定

共和黨總統候選人川普涉入國會山莊暴動案遭起訴，最高法院7月就總統豁免權的裁定可能讓他脫罪。司法部特別檢察官提出新證據，指...

傳馬斯克2022年起秘密資助右翼團體 金額高達數百萬美元

路透援引4名知情人士報導，特斯拉創辦人馬斯克近年秘密資助一個保守派政治團體「建設美國未來」（Building America’s Future），顯示早在他2023年7月公開力挺前總統川普再次競選總統之前，就已經在默默支持右翼團體。

影／加強招募大陸公民 CIA上各大社群媒體發布中文指示影片

彭博資訊2日報導，美國中央情報局（CIA）正在加強招募中國大陸公民的行動，試圖利用美國官員所稱，對中國大陸國家主席習近平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。