台積電可受惠！美部分半導體廠豁免聯邦環評 拜登簽署完成立法

美國總統拜登周三簽署法案，接受聯邦政府補貼興建的美國半導體廠將可豁免聯邦環評一案，完成立法。

該法案由民主黨參議員凱利和共和黨參議員克魚茲共同提案，獲參眾兩院通過。白宮表示，「將繼續堅守承諾，確保半導體項目的建設和營運符合清潔的水、清潔的空氣、瀕危物種和其他的聯邦要求，並將工人、民眾健康和環境要承擔的風險和影響減至最低」。

如果沒有新法，2022年晶片與科學法（CHIPS） 補助的項目，可能要依1969年國家環境政策法規定，通過額外環評才能取得設廠許可，已開始動工的項目可能被迫暫停或放緩進度，時程會多延誤幾年。

美國商務部已為26個項目分配了350多億美元，其中包括撥款66億美元給台積電以助其擴大在美生產，向南韓三星電子撥款64億美元以擴建德州晶片廠，以及向英特爾和美光科技分別撥款85億和61億美元。