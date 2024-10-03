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拜登簽署法令 豁免部分半導體廠受環境審查

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
美國總統拜登。路透
美國總統拜登。路透

美國總統拜登今天簽署法令，將使部分獲政府補助的美國半導體製造廠免於聯邦環境審查。

路透社報導，若無這項新法，按1969年頒布的「國家環境政策法」（National Environmental PolicyAct），獲2022年「晶片法」（CHIPS Act）補助527億美元的計畫將被迫接受額外的聯邦環境審查。

提議者表示，這些計畫已符合聯邦、州和地方環境法規和許可要求，如果不做出修正，可能再延誤數年時間。

然而，喜艾拉協會（Sierra Club）等環保團體指出，這些審查對「確保社區和勞工免於半導體業使用有害污染物的侵害」相當必要。

美國商務部已配置350多億美元給26個計畫，包括依據2022年「晶片法」分配64億美元給韓國三星電子（Samsung）在德州擴大晶片生產、對英特爾（Intel）的85億美元、66億美元給台積電在美國生產製造，以及61億美元給美光科技（Micron Technology）興建美國廠房。

白宮表示，將「維持我們的承諾，確保半導體計畫的建設和運作符合乾淨的水、清潔空氣、瀕危物種和其他聯邦要求，並把對勞工、公共衛生和環境造成的風險和影響降至最低」。

美國半導體協會（Semiconductor IndustryAssociation，SIA）此前已提出警告，若無這項法令，環境審查恐導致已在興建的計畫延宕或停工。

這項兩黨法案由民主黨籍聯邦參議員凱利（MarkKelly）和共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）共同提出。

美國聯邦眾議員洛福格林（Zoe Lofgren）則批評這項法案，表示加州一些工廠曾因先前的半導體或微電子製造受到污染。

半導體 美國 議員

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