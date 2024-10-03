美檢方提川普介入推翻2020大選新證 對抗豁免裁定

共和黨總統候選人川普涉入國會山莊暴動案遭起訴，最高法院7月就總統豁免權的裁定可能讓他脫罪。司法部特別檢察官提出新證據，指控川普在此案的共謀行為是候選人的身份，不應享豁免權。

司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）日前向華府聯邦地區法院法官提出長達165頁的文件。法院將文件上部分姓名等資訊塗黑後，上網公布。

史密斯在文件說：「被告（川普）聲稱對推翻2020年總統選舉結果的犯罪計畫享豁免權，他主張該行為是官方職務的一部分。然而，事實並非如此。雖然被告在被指控的共謀行為發生時仍是總統，但計畫本質上是私人行為。」

史密斯說，川普與一群共謀者合作，以「候選人身份」，透過欺詐、欺騙等犯罪手段，企圖破壞選票的統整與計算，川普當時並非總統身份，「因為在這個工作（選票統整與計算上），總統並沒有角色」。

川普2020年大選連任失利，但他質疑選舉舞弊，不認輸。隔年1月6日國會認證各州的開票結果，由當時再度與川普搭檔的副總統彭斯（Mike Pence）主持。

當時數千支持者聚集抗議，川普上台演說，呼籲他們到國會阻止被偷走的選舉，群眾在國會山莊發生暴動，造成1員警、4民眾死亡，之後有4員警自殺。

史密斯去年8月以4項罪名起訴川普（DonaldTrump）涉入此案。川普律師團提出豁免權的主張，在保守派法官居多的最高法院取得進展。最高法院7月裁決，卸任總統任內的公務行為享豁免權，非公務行為則沒有。

目前此案由華府聯邦地區法院就川普在該案的作為是否為公務，進行審理。因應最高法院的裁定，史密斯8月底提出修正版的起訴書，日前提出新證據。

華盛頓郵報（The Washington Post）今天報導，這份文件詳細描述川普當時與他的律師朱利安尼（RudyGiuliani）、彭斯、白宮官員、共和黨官員、喬治亞州、密西根州、亞利桑那州選務官員的互動，重現川普當時的想法與作為。

當天暴動剛發生時，國會山莊警力不足，暴民闖入國會內搞破壞，有人大喊要吊死正在主持選票認證的彭斯，彭斯被特勤人員帶離議場。華郵根據文件報導，當幕僚將彭斯的狀況告訴川普時，川普不以為然地說：「那又怎樣」。

華郵報導，文件揭露迄今最完整的川普、彭斯對話紀錄。彭斯一再力勸川普別再宣稱選舉被偷走，一名川普的律師、及外部顧問等人也同樣勸他，並說沒有證據可證實選舉舞弊，但川普和部分幕僚聽不進去，甚至動怒。

文件也說，當時一名白宮官員聽到川普對他的家人說，「不管你贏或輸都不重要，你仍然必須奮力一搏。」文件並描述川普與喬治亞州、密西根州、亞利桑那州等關鍵搖擺州選務官員的互動，顯示川普試圖施壓他們推翻選舉結果。

報導指出，川普當時曾要求擔任共和黨全國委員會主席的麥丹尼爾（Ronna McDaniel）質疑密西根州有選舉舞弊，遭到麥丹尼爾拒絕。麥丹尼爾並說，密西根州高層官員認為川普的指控和要求「荒謬至極」。

對於這份文件，川普競選陣營發言人史蒂文·張（Steven Cheung）說，美國政府和民主黨將司法部「武器化」，整起案件是黨派化的獵巫，在民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）辯論表現不佳隔天提出，是意圖干預民主選舉。