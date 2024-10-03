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傳馬斯克2022年起秘密資助右翼團體 金額高達數百萬美元

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
傳特斯拉創辦人馬斯克2022年起秘密資助右翼團體，金額高達數百萬美元。路透
傳特斯拉創辦人馬斯克2022年起秘密資助右翼團體，金額高達數百萬美元。路透

路透援引4名知情人士報導，特斯拉創辦人馬斯克近年秘密資助一個保守派政治團體「建設美國未來」（Building America’s Future），顯示早在他2023年7月公開力挺前總統川普競選連任之前，就已經在默默支持右翼團體。

其中2名消息人士指出，馬斯克的捐款最早可追溯到2022年。一名消息人士與第3名消息來源進一步指出，馬斯克的捐款總額高達數百萬美元，幫助大幅提升該團體的影響力，該組織的廣告和社群媒體活動多次批評拜登政府及其進步政治主張，而這些議題也正是馬斯克近年來頻繁反對的對象。

報導未能確定捐款的具體金額與時間軸，也未找到證據文件直接將該組織的財務與馬斯克做聯繫。

華爾街日報稍早報導，馬斯克也曾資助其他支持共和黨的團體；馬斯克對此並未置評，「建設美國未來」發言人也未回應。

根據政府數據，「建設美國未來」的收入從2021年的約1100萬美元增至2022年的5300萬美元。2位消息人士稱，馬斯克的捐款正是在2022年開始的，但目前尚不清楚馬斯克是否仍繼續資助該組織，或他捐款的總金額。

捐款 美國 馬斯克

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