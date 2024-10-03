CIA加強招募中國公民當線人 盼不滿習近平者提供情資
美國中央情報局（CIA）今天發起加強招募中國、伊朗及北韓公民當線人的網路行動。CIA官員指出，許多中國人對國家主席習近平感到不滿，可以透過與CIA合作幫助自己的國家。
路透社報導，CIA發言人在聲明中指出，CIA已在X、臉書（Facebook）、Instagram、Telegram、領英（LinkedIn）及暗網（Dark Web ）等平台的自家帳號上，以中文、波斯語及韓語，發布如何與CIA安全聯繫的指南。
CIA在YouTube發布中文指南建議，首選的聯繫方式是使用非本地的可信虛擬私人網路（VPN）服務，或Tor網路服務來增強安全性。
彭博（Bloomberg News）報導，CIA正加強吸收中國公民當線人，試圖利用美國官員所說的不滿情緒，亦即中國人對習近平的統治日益感到不滿。
據報導，CIA副局長柯恩（David Cohen）受訪時表示：「有很多（中國）人可以取得訊息，而並對中國的習近平政權心懷不滿。」
柯恩指出：「（中國）裡有很多人看到正在發生的事，而且出自許多不同的動機，從根本上不喜歡習近平帶領國家的方向，這些人明白，可以透過跟我們合作這條路，來幫助自己的國家。」
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