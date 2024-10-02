海倫颶風強襲美國至少162死 拜登賀錦麗分頭勘災

美國有線電視新聞網（CNN）引述州級和地方官員說法報導，美國東南部遭颶風海倫（Hurricane Helene）侵襲，在北卡羅來納州等地造成至少162人死亡，且可能持續增加。

綜合法新社與路透社報導，美國總統拜登明天將前往北卡羅來納州和南卡羅來納州勘災；副總統暨民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）則將赴喬治亞州。

北卡羅來納州和喬治亞州是災情最嚴重的兩個州，同時也都是11月總統大選的關鍵搖擺州。

法新社彙整地方政府統計和媒體報導，估算北卡羅來納州至少74人喪命，南卡羅來納州36人、喬治亞州25人、佛羅里達州14人、田納西州4人、維吉尼亞州2人。

緊急救援人員在災區努力恢復供電和供水。目前仍有數百人下落不明，但官員希望能在修復手機訊號後找到一些失聯者。

北卡羅來納州州長古柏（Roy Cooper）今天在簡報中說：「我們知道海倫颶風造成的破壞令人難以置信。有多個社區從地圖上被抹除了。」他認為北卡羅來納州的死亡人數還會再增加。