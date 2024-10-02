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伊朗對以色列發射約200枚飛彈！白宮：以美聯手挫敗

中央社／ 華盛頓1日專電
白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（路透資料照片）
白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（路透資料照片）

伊朗今天對以色列發動飛彈攻擊。白宮國家安全顧問蘇利文下午指出，伊朗發射近200枚飛彈，被美國海軍驅逐艦與以色列空軍聯手發射攔截發彈射下，至目前為止，伊朗的攻擊遭挫敗、無效。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）下午約2點50分出席白宮的例行記者會，簡報伊朗今天中午左右對以色列發動飛彈攻擊的情況。

蘇利文指出，美國總統拜登（Joe Biden）與副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天稍早也在戰情室密切關注情勢，聽取國安團隊簡報。

蘇利文說，美國持續與以色列國防軍、以色列當局評估飛彈攻擊的影響，截至目前，還沒得知以色列有人員死亡、或以色列飛機、戰略性軍事資產受到損害。「簡而言之，根據目前掌握的資訊，這次攻擊似乎已被挫敗、無效。」

蘇利文指出，美國得知，在約旦河西岸的城鎮耶利戈（Jericho），據報有一名巴勒斯坦人死亡。另外，以色列的雅法（Jaffa）地區有一起恐怖攻擊，造成數名以色列平民死亡，數人受傷。美國向受害者家屬表示哀悼。

蘇利文說，這些是目前掌握的消息，局勢仍在變動。美國會持續與以色列商討應對措施，監控來自伊朗及其代理人可能進一步發動的威脅和攻擊。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）在另一場記者會指出，兩艘美國導彈驅逐艦發射大約12枚攔截飛彈，伊朗這波攻擊對以色列造成的地面損害很小。

以色列 伊朗 美國

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