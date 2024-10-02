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加州禁私校「傳承入學制」

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

加州州長紐森9月30日簽署法案禁止私立高等教育機構實施「傳承入學制」，要求私立大專院校不得因申請學生是校友或捐款人子女，就給予特別優待錄取，否則將受罰。

這項舉措將衝擊史丹福大學及南加大等名校。

美國最高法院去年裁定哈佛大學以「平權措施」招生違憲，禁止學校在招生過程中考慮種族或族裔；同樣牽涉機會平等的「傳承入學」隨即面臨檢視，反抗校友特權的行動迅速升溫。

馬里蘭州之前已通過類似法案，禁止私立大專院校考量校友特權作為錄取學生依據。維吉尼亞州、伊利諾州、科羅拉多州則是對公立大學下達禁令。

紐森於聲明中表示，「在加州，每個人都應該能夠通過自身才能、技能和努力獲得成功」。聲明還指出，「加州夢不該只對少數幸運的人開放，這就是為什麼我們正敞開大學的大門，讓每個人都有公平機會接受高等教育」。

根據法令，自2025年9月1日起，加州的私立大專院校將不得在錄取學生時，考慮申請人是否與校友或捐款人有關係。違法者須詳細揭露與偏袒有關的資訊。

哈佛大學 捐款

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