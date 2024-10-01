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美國公開敦促減少攻擊 私下卻支持以色列軍事施壓真主黨

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
從以色列北部上加利利地區可見，以軍9月30日砲擊黎巴嫩南部。歐新社
從以色列北部上加利利地區可見，以軍9月30日砲擊黎巴嫩南部。歐新社

POLITICO 9月30日報導，根據他們採訪的2名以色列官員和4名美國官員說法，儘管拜登政府最近幾周公開敦促以國政府減少攻擊，但白宮資深人士私下告訴以方，美方會支持以色列加強軍事施壓真主黨

報導指出，美國總統顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）與白宮中東協調員麥格克（Brett McGurk）最近幾周告訴以色列政府高層，美國認同以色列總理內唐亞胡的大戰略，即把以國軍事重點轉向北方對抗真主黨，以說服真主黨參加外交談判結束衝突。

據指出，霍克斯坦、麥格克與其他美國國安高層官員，暗中把以色列對黎巴嫩採取的軍事行動形容為定義歷史的時刻，將在未來幾年重塑中東，讓中東變得更好。這個想法是，以色列消滅真主黨在黎巴嫩的最高指揮結構，大幅削弱該組織的能力，利用真主黨作為代理人和權力投射者的伊朗也會變弱。

報導稱，在9月中的通話和會議上，以國官員大致概述了以軍正準備做出改變，但沒有提供詳情。儘管霍克斯坦與麥格克仍敦促謹慎行事，但他們向以方傳達，此一舉措可能恰逢其時，特別是真主黨在前幾個月已遭顯著削弱。

根據報導，美方對以方正在計畫的確切內容所知甚少，但即使他們支持以色列施壓真主黨，仍敦促小心謹慎。美方官員警告，如果以方做得太過火，可能面臨將局勢升級成全面區域戰爭的危險，這正是拜登政府近一年來一直在努力避免的局面。美方也強調，結束衝突的唯一方法是經由透過談判達成的外交協議。

受訪官員指出，儘管有了白宮內部的支持，但並非拜登政府的所有人都同意以色列的做法，將重點放在真主黨的決定引發美國政府內部分裂，五角大廈、國務院和情報界都有人反對。他們認為，以色列針對伊朗力挺的真主黨採取行動，可能將美軍拖入另一場中東衝突。

白宮國家安全會議拒絕發表評論。拜登政府部分人士表示，政府內部看似意見分歧，是因為美國同時推行多條路線。一位美方資深高級官員說，「兩件事都是真的，美國想要外交解決，並且支持以色列針對真主黨的更大目標。政府顯然有條底線，只是不清楚這條底線是什麼」。

推特/X連結：https://x.com/politico/status/1840936680733163593

以色列 真主黨 美國

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