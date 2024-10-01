CNN：從卡特百歲生日 看美國社會安全網亟需改革

美國前總統卡特明天將慶祝100歲生日，成為美國第一位年滿百歲的卸任總統。美國有線電視新聞網（CNN）指出，未來會有愈來愈多美國人如此長壽，而社會安全網尚未做好準備。

卡特（Jimmy Carter）於1981年卸任，當時他56歲，還不到社會安全制度和聯邦醫療保險（Medicare）照顧的年齡。

CNN指出，美國前總統們都過著富裕且領有豐厚退休金的生活，但不代表社會上其他人也是如此。值得注意的是，4位最高齡的前總統，包括卡特、老布希（George H. W. Bush）、福特（Gerald Ford）和雷根（Ronald Reagan），都活在21世紀。

整體來說，美國的預期壽命在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間縮短。皮特森－KFF健康系統追蹤機構（Peterson-KFF Health System Tracker）分析，美國預期壽命仍未恢復到疫情前水準，且落後於其他已開發國家。截至2022年，美國男性的預期壽命是74.8歲，女性是80.2歲。

但皮尤研究中心（Pew Research Center）預估，100歲的人口將在未來數十年增為4倍。皮尤研究中心今年1月估計，目前約有10萬1000名百歲人瑞，30年內可能增至42萬2000人左右；這群人在美國總人口所占比例雖小，但正隨著平均年齡提高、出生率下滑而不斷擴大。

卡特1977年簽署一項法律，提高了社會安全稅金，並改變年輕一輩福利金的計算方式，目的是擴大社會安全計畫的財源。他1980年再簽署一項法律，以控制身心障礙福利金的增長。

卡特在1980年總統大選輸給雷根，社會安全制度和聯邦醫療保險的長久可行性是當時選戰和辯論的主要議題之一。這很合理，因為即便卡特於1977年簽署前述法律，社會安全網計畫的長久可行性仍備受質疑。

後來，身為總統的雷根成立一個小組，提出一些解決辦法，其中有些於1983年成為法律。

舉例來說，1983年的社會安全制度變革包括將一些社會安全福利金計入應稅收入，並逐步將退休年齡從65歲延至67歲。

1983年通過的法律是針對社會安全制度償付能力的最後一次重大結構性變革。聯邦醫療保險則經過更頻繁的調整和重要異動。

CNN提到，社會安全網計畫如今再度瀕臨破產。政府預估，社會安全制度將在十多年內付不出全額福利金；聯邦醫療保險的時限則略為寬鬆一點。

此刻出現新一波呼聲，希望漸進延後退休年齡，或為社會安全制度增稅。

如同1970年代和1980年代，社會安全網的變革需要就此議題各方面展開認真辯論，目前卻少有人著墨。

CNN指出，今年兩位總統候選人都未多談這些計畫的長期資金來源。事實上，川普的重要提案之一就是終止針對社會安全福利金徵稅，即雷根與國會於1983年實施的措施；賀錦麗針對富人課徵新稅的計畫也很模糊。