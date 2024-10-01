加州通過新法保護腦波數據 防神經科學公司濫用

美國加州州長紐松（Gavin Newsom）28日簽署一項新法，將消費者隱私保護範疇擴大到植入式或穿戴式裝置蒐集的腦波數據，防止這項數據遭到神經科學公司濫用。

法新社報導，紐松週未將加州消費者隱私保護法（California Consumer Privacy Act）修正案簽署成法，這項法案是歐盟通用資料保護規則（GDPR）的加州版本，將「神經數據」歸類為受保護的個人資訊，與精準的地理位置定位、遺傳學與生物辨識歸在同一類。

神經權利基金會（Neurorights Foundation）醫學主任波佐斯基（Sean Pauzauskie）說，對精神健康疾病患者與只是為了尋求使用新科技改善生活的消費者而言，這項加州法律是「一項巨大勝利」。

這項法案是由這個非政府組織與一名聯邦參議員共同提出。

波佐斯基在新聞稿中說：「這項法律確保的必要隱私護欄，只會增強人們對所有類型革命性神經科技的信心，而其中絕大多數總部設於加州。」

加州是第2個將數據保護範疇擴大到腦波的州，科羅拉多州先前制定了一項法律，要求像對指紋採取的措施一樣，對腦波提供隱私保護。

神經權利基金會法律總顧問甘瑟（Jared Genser）說，這項加州新法「為快速成長的神經科技業傳達明確訊息」，要求保護民眾的精神隱私。

甘瑟主張制定全國腦波數據隱私法。

這項加州法律提供的保護，包括人們有權利知道正在蒐集哪些腦波數據、限制腦波數據的披露以及能選擇不讓腦波數據被蒐集與刪除。

神經權利基金會表示，這項法律適用於能記錄或改變神經系統活動的裝置，無論這些裝置是植入式或穿戴式。

這些裝置能被用來了解人們感受與想法的可能性，令人擔憂可能被用來操縱感覺或想法。

神經權利基金會預測：「未來幾年，神經數據的敏感性會隨著劇增的投資而增加…從而導致腦部掃描的清晰度提高與大腦數據的蒐集量增加。」

「同時，生成式人工智慧將持續加速精準解碼這些掃描的能力。」

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）創辦的新創公司Neuralink，是努力連結腦部與電腦的企業之一。

馬斯克期望Neuralink植入物不只能恢復盲人視力，還能讓人們在紅外線或紫外線波長環境下視物，或讓他們像心電感應般與其他人分享構想。

馬斯克說：「我們想賦予人們超能力。我們不只恢復你們先前的功能，你們實際上還擁有比一般人更強的功能。」