美東港口罷工進入倒數 資方開出加薪近50%條件

美國東岸和墨西哥灣沿岸港口工人即將罷工，港口營運商美國海事聯盟（USMX）周一表示，他們已向工會開出加薪50%做為交換條件，以避免緬因州到德州的貨櫃運輸中斷。

代表45,000名港口工人的國際碼頭工人協會（ILA）工會和資方USMX之間的勞動契約將於周一晚間到期，目前雙方在工資問題上談判陷入僵局。

USMX周一發布聲明說，他們已提出將薪資提高近50%，並在過去24小時內和工會交換新提案，也要求延長現行的主合約。

USMX說：「我們希望這能讓我們全面恢復對其他懸而未決問題的集體談判，盡力達成協議。」

ILA 周日表示，港口罷工將於美東時間周二凌晨12點01分（台北時間今天中午12點01分）開始。如果工會如期罷工，這將是自1977年以來ILA首度跨海岸集體罷工，影響處理約全美一半海運的港口。

紐約和紐澤西港務局局長Rick Cotton周一表示，海運碼頭將在美東時間下午5點（台北時間上午5點）關閉，近10萬個貨櫃將留在港口直到罷工結束。預計未來一周內還有35艘船將抵達港口，並在罷工期間停泊在錨地。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比表示，如果從周二開始的碼頭工人罷工持續太久，可能會影響供應鏈。

古斯比周一接受福斯商業電視台訪問時表示。「任何會提高做生意的成本並導致短缺的負面供應衝擊，我們都不得不因應，其影響從來都不會好。」