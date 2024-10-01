加州禁私立大學「傳承入學」 衝擊史丹佛、南加大等名校

加州州長紐松今天簽署法案禁止受補助的私立大學採用「傳承入學」，成為繼馬里蘭州後，美國第二個禁止私立大學在招生時優待校友或捐款者子女的州，史丹佛大學及南加大等名校皆受到衝擊。

美國最高法院去年裁定哈佛大學以「平權措施」（affirmative action）招生違憲，禁止學校在招生過程中考慮種族或族裔；同樣牽涉機會平等的「傳承入學」（Legacy Admissions）隨即面臨檢視，反抗校友特權的行動迅速升溫。

馬里蘭州之前已通過類似法案，禁止私立大專院校考量校友特權作為錄取學生依據。維吉尼亞州、伊利諾州、科羅拉多州則是對公立大學下達禁令。

紐松（Gavin Newsom）今天簽署AB1780法案禁止「傳承入學」，他於聲明中表示，「在加州，每個人都應該能夠通過自身才能、技能和努力獲得成功」。

聲明還指出，「加州夢（California Dream）不該只對少數幸運的人開放，這就是為什麼我們正敞開大學的大門，讓每個人都有公平機會接受高等教育」。

根據法令，自2025年9月1日起，加州的私立大專院校將不得在錄取學生時，考慮申請人是否與校友或捐款人有關係。違法者須詳細揭露與偏袒有關的資訊。

大眾將會了解學生家庭的財富、種族、居住地等狀況。此外，「傳承入學」的入學率也會出現在加州司法部的網站，但是個別學生的身分將受到保護。

提案者、加州州眾議員丁右立（Phil Ting）表示，「努力工作、優秀成績和背景紮實應該讓你獲選進入新班，而不是你家人能開出多大支票或你和哪個人有關係」。

舊金山紀事報指出，加州有數百所私立大學和學院，包括營利和非營利機構。有6所私立大學今年的報告顯示，學校在2023年秋季班以「傳承入學」錄取。

其中一所是史丹佛大學（Stanford University），學校去年秋季錄取了295名校友的子女，占新生比重的13.6%，大學則表示這些學生都符合錄取標準。

回應加州新法令，史丹佛大學僅表示，「法律到2025年9月才會生效。在此期間，史丹佛大學將繼續檢視其招生政策」。

南加州大學（University of Southern California）的報告指出，去年秋季錄取了1791名校友親屬，而聖克拉拉大學（Santa Clara University）則有38人。

倡導禁令的史丹佛大學近期畢業生齊斯里克夫斯基（Ryan Cieslikowski）認為，「這對那些無法靠著家族關係或財富進入大學的學生來說是一場勝利」。