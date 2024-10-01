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奪命性交易！嫖客向脫衣舞孃花數萬元…慘遭男子槍殺 揭心寒內情

香港01／ 喬納森／報導
美國一名男子買春，竟遭設局殺害。示意圖／ingimage
美國一名男子買春，竟遭設局殺害。示意圖／ingimage

美國發生嫖客被殺案件！1名27歲男子在脫衣舞夜店看上1名年輕舞孃，豪花1,500美元（約新台幣4.5萬元）進行性交易。可是當男子抵達酒店房間，並向舞孃用電子支付過數後，突然有1名陌生男子衝入房間，開槍打中男子胸口，直接將他擊斃。警方連日追查，揭發開槍男子是脫衣舞孃的同黨，2人疑合謀劫財，他們否認第一級及第二級謀殺等罪，現正被扣押等候審訊。

嫖客到酒店進行性交易中槍身亡

綜合外媒報導，死者為27歲來美國自奧勒岡州的希門尼斯（Hector Gonzalez Jimenez），他於今年8月25日與友人從家鄉自駕到華盛頓州塔科馬（Tacoma, Washington）的脫衣舞夜店消遣。當晚他相約26歲脫衣舞孃阿列塔（Ashley Danielle Arrieta）到酒店，並願意付1,500美元（約新台幣4.5萬元）進行性交易。

根據酒店的監視器影片，當希門尼斯抵達酒店房後，十多分鐘阿列塔便到達入房。據警方資料，希門尼斯將1,500美元透過電子支付過數後，阿列塔立刻通知24歲男子韋伯（Jamari Khayelle Webb）入房犯案。當韋伯走到酒店房門前，希門尼斯前去開門，韋伯其後向他開槍，子彈打中其心口位置，令他當場身亡。阿列塔和韋伯立即前後腳逃離該酒店。

警方獲報案後到場調查，在酒店房間內找到一隻染血白色帆布鞋、一條斷掉的項鍊以及一張超市收據。阿列塔和韋伯最終在9月17日被逮捕，阿列塔表示在脫衣舞夜店盯上希門尼斯，引誘對方進行性交易，目的只是劫財。2人否認第一級及第二級謀殺罪的指控，韋伯被控多一項非法管有槍械罪，2人被扣押在獄中等待審訊。

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文章授權轉載自《香港01》

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