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台美合作打擊犯罪 駐洛杉磯女警官獲美國政府頒獎

中央社／ 洛杉磯30日專電

台灣與美國的執法部門擴大合作，跨國境打擊犯罪，警政署派駐洛杉磯的警官楊力靜近日獲得國土安全調查處洛杉磯分局頒獎。

警政署為加強台美執法交流，跨境交換情資，推動駐外聯絡官的擴點計畫，駐洛杉磯辦事處警政秘書楊力靜赴任2年，是警政署首位派駐美西的警察聯絡官。

國土安全調查處（HSI）洛杉磯分局25日舉行年度榮譽獎的頒發典禮，鼓勵執法人員士氣，楊力靜是在場唯一的非美國執法人員。

楊力靜獲得「最佳境外執法夥伴獎」（ExemplaryPartnership Award-Foreign）。她去年也得到同樣的獎項，據HSI幹員表示，楊力靜是首位連2年獲獎的得獎者。

在楊力靜的經手下，台灣與美國完成3次刑事司法互助案，包括台美澳合作，打擊跨境運輸30公斤甲基安非他命案；台美聯防，攔阻1.2公噸大麻走私入台案；台美韓日馬聯手，偵破紅酒隱匿運輸46.96公斤甲基安非他命案。

楊力靜也與美國聯邦執法機關完成緝返通緝犯、偵破兒少性剝削案，促成美國非營利組織O.U.R.捐贈台灣警政署首隻電子產品偵測犬Wafer。

台美 洛杉磯 美國

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