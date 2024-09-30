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美、中股市牛氣沖天 不改經濟學家對前景觀望態度

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
經濟學家說，中國大陸要回到良性通膨和永續經濟成長，看來得長期抗戰。路透
經濟學家說，中國大陸要回到良性通膨和永續經濟成長，看來得長期抗戰。路透

全球兩大經濟體相繼推出振興經濟的財政措施，使市場前景更加光明。但經濟學家還不敢妄下定論。

彭博資訊報導，美國聯準會（Fed）本月降息2碼，且年底前可能再降，北京當局上周也祭出一系列刺激措施。兩國政策，激勵全球股市近來飆升。中國股市30日延續史上最大逆轉行情，連續九個交易日走高。滬深300指數自9月中低點反彈27%。

野村控股公司全球市場研究主管蘇柏拉曼說，市場前景過去兩周雖明顯改善，「但經濟前景就不那麼好說了」，「當然，市場會先有動作，但在經濟學家看來，目前還沒有定論」。

美國近來經濟數據強韌，但Fed的政策很可能再度轉向。阿波羅管理公司首席經濟學家史洛克認為，「目前的經濟環境可說不冷不熱，恰到好處」，「降息幅度若太大或太快，經濟可能再次過熱」。

就美國而言，風險還包括勞動市場惡化、勞資糾紛擴大、通膨回升，以及大選後可能的擴張性財政政策導致Fed降息空間受限等。此外，若川普當選，對來自中國和其他地區進口貨物課徵高關稅，也可能引發停滯性通膨。

中國大陸方面，雖然刺激措施明顯提振中國股市，但若要翻轉經濟局勢，還需更多財政措施。中國官方30日公布的綜合採購經理人指數（PMI），已連續第五個月在景氣榮枯線之下。

摩根士丹利中國經濟學家邢自强說，就算刺激措施見效，「要回到良性通膨和永續經濟成長，看來還得長期抗戰」。

美國 通膨

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