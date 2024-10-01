颶風海倫釀美國東南部洪災 增至100死、近200萬戶停電

根據官方資料，颶風海倫在美國東南部釀成的毀滅性洪災截至今天已奪走100條人命。另據電力追蹤網站poweroutage.us資料，仍有近200萬戶住宅商家停電。

法新社報導，海倫（Helene）26日晚間以4級颶風強度從墨西哥灣東北部的佛羅里達州沿岸登陸，風速達每小時約225公里。即使其後強度減弱，仍在美國內陸拖行逾800公里，沿途造成破壞。

海倫帶來的豪雨在佛州、喬治亞州、北卡羅來納州、南卡羅來納州和田納西州的一些地區造成重大破壞，救難人員持續尋找生還者及遞送物資。

根據法新社彙整的地方當局統計數據，各地死亡人數累計已增至100人，包括北卡39人、南卡25人、喬治亞州17人、佛州14人、田納西州4人及維吉尼亞州1人。且預期人數還會再攀升。

北卡州長古柏（Roy Cooper）今天告訴媒體記者，當地有數百條道路被摧毀，許多社區「從地圖上消失」，「這是個空前的風暴」。他並警告說：「河水還在上漲，因此危險尚未結束。」