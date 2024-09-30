美喬治亞州化工廠失火 當局下令民眾疏散
美國喬治亞州鄰近亞特蘭大市的化學工廠今天失火，滾滾黑色濃煙竄入天際，當局下令居民撤離。
法新社報導，喬治亞州洛克戴爾郡（Rockdale County）消防局長麥丹尼爾（Marian McDaniel）在記者會中表示，今天清晨因化學工廠的灑水器故障，以致水與化學混合而引發大火。
麥丹尼爾說：「灑水噴頭一啟動，隨即（水）與化學物質混合，由此引燃電線和其它東西，而導致這起火災。」
據報導，這座化學工廠隸屬生產游泳池與水療化學用品的BioLab公司。雖然官員表示，這座工廠火勢規模小，不過電視畫面顯示，激發的化學反應造成濃煙四竄。
發生事故的化學工廠與亞特蘭大市相距25英里（約40公里），當局下令化學廠周遭住戶疏散，並告知其他居民就地避難、緊閉門窗和別開空調，許多道路因此封閉，至於究竟多少人被疏散或就地避難則仍不清楚。
BioLab發給地方媒體的聲明稿指出，沒有員工受傷。
麥丹尼爾表示，已向美國環境保護署（Environmental Protection Agency, EPA）通報這起事故。
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