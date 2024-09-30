在基督裡得真自由 美近百獄囚受洗

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】身體雖受限制但心靈得自由。在美國各地監獄輔導受刑人的基督教團體表示，稍早有80位受刑人接受耶穌成為生命中的救主，心靈的綑綁終得自由。獄方表示，許多受刑人在服刑期間因為接觸信仰，行為與心靈都得到正面改變。

受刑人敢感動流淚

據《基督教廣播網》報導，「獄中上帝」（God Behind Bars）組織指出，稍早數百名來自加州聖昆丁州立監獄的受刑人在禮拜的過程中，敬拜上帝、禱告、流淚與歡喜，數十人更願意接受耶穌成為他們生命的救主，共有80位男性受刑人受洗。「獄中上帝」透過策略性的活動，試圖接觸到全美各地超過230萬名受刑人，該組織主管霍特表示，「我們在監獄裡設置小學校，我們的使命就是讓受刑人認識耶穌是誰。」

2021年該組織推出PandoApp應用程式(App)，讓受刑人可以在監獄裡聽到詩歌與講道，目前約有55萬名受刑人已獲得平板。「獄中上帝」執行長包爾丁在2009年成立該組織，使命是「接觸最微弱的族群」。他指出，「我們已經見證了將近一百萬人的得救。超過一萬次的受洗！榮耀歸於耶穌。」

詩歌讓受刑人獲得改變

據《今日基督教》報導，疫情爆發時，俄亥俄州的岩石市教會(Rock City Church)選擇到當地奇利科西監獄外舉辦敬拜之夜，由於無法到監獄內，因此只能隔著銅牆鐵壁高唱詩歌，不久獄方竟主動聯繫教會牧師費雪，因為獄方發現透過詩歌薰陶，確實對受刑人產生正面影響。

2020年初，費雪回憶表示，「我們開始不斷接到來自各地監獄的電話。對方說：『如果你們願意提供我們周末的禮拜、崇拜與信仰訊息，我們會在牆內向所有囚犯公告。』」

岩石市教會現在將主日崇拜的畫面同步轉播到俄亥俄州17處州立及聯邦監獄，同時還有一支志工團隊陪同受刑人一起敬拜。費雪牧師在開始講道時會歡迎在線觀看的人，包括正在監獄牢房收看的人。

在監獄服刑六年的瓦洛莉一年多前獲釋。服刑期間，她每週四晚上都會去監獄的健身房參加禮拜，特別是每週來參加禮拜並與她一起禱告的志工，改變了她的生活。她表示，「這就像從火中走出去，進入一個安全的避風港。」

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