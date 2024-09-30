颶風海倫襲美奪近百命 災民汽車加油要排3小時隊

颶風海倫肆虐美國東南部，奪走近百條人命，且佛羅里達州一路往北到維吉尼亞州都傳出道路橋梁受損、淹大水、斷電等災情，各地今天展開大規模清理及善後工作。

根據法新社所彙整的各地方政府數據資料，颶風海倫（Hurricane Helene）至少造成93人喪生，包括北卡羅來納州的37死、南卡羅來納州25死、喬治亞州17死、佛州11死、田納西州2死，以及維吉尼亞州1死。

而路透社報導，各地官員擔心將在善後工作發現更多遺體。

在許多手機信號台受損情況下，災區仍有數百名民眾因尚未與親友聯繫而被列入失聯名單之中。

海倫20日挾帶時速225公里的強風，以4級颶風之姿登陸佛州北部的墨西哥灣沿岸。

即使威力減弱，海倫仍造成不小災情。北卡多地出現嚴重洪患，在道路淹水及受損情況下，部分物資須以空投方式送達。而喬治亞州、北卡和南卡各有100多處道路封閉。

保險公司和氣象預報員週末期間表示，災損金額估計將落在150億美元和1000億美元（約新台幣4785億元到3兆1900億元）之間，且供水系統、通訊、關鍵運輸道路均受到影響。

在北卡，整州共報37死，其中30人是在班康郡（Buncombe County）喪命。而距離不遠的城鎮平石（Flat Rock），居民不僅無電可用，還往往為了汽油排上好幾個小時的隊。

排了3個小時隊的62歲居民法蘭克（Chip Frank）說：「雜貨店都關門了，手機收不到訊號。」他說：「全都仰賴加油站，沒有油你哪兒都不能去，感覺實在很嚇人。」

在佛州馬蹄海灘（Horseshoe Beach），居民哈金斯（Charlene Huggins）從她被吹垮的住家殘骸中撿出一件夾克。她說：「我家族有5代人住過這家，我的祖母、父親、我自己、我兒女和我孫女。」她說：「這裡有很多回憶，實在讓人心碎。」

受到風災影響的幾個州當中，因為有幾個是11月5日大選的關鍵搖擺州，而讓災後因應工作沾上了政治味。民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨候選人川普都已宣布將盡快出訪重災區。