影／電動車主慎防淹水！特斯拉泡水起火畫面曝 1分鐘吞噬
颶風海倫上周登陸佛羅里達州陸續肆虐美國東南部，迄今造成將近百人喪生，強風豪雨更導致多地洪水氾濫；佛州皮尼拉斯郡（Pinellas）28日發布一段特斯拉泡水後起火的可怕畫面，警示電動車車主面對可能災害切記採取防措施。
紐約時報報導，颶風海倫重創佛羅里達、喬治亞、北卡、南卡、田納西與維吉尼亞等州，目前至少有超過90人罹難，許多人溺水身亡，另有一些人因樹木倒塌、暴雨發生車禍以及風暴引發的龍捲風喪命。許多受害者尚未被確認身份。
紐約郵報報導，佛州皮尼拉斯郡當局日前發表一段影片，海倫導致當地淹水，畫面中一輛停放在車庫的特斯拉，底盤泡在淹水鹽水中竟起火，火勢從底部迅速往上蔓延，在不到一分鐘內將整輛車完全吞噬。影片中，車庫堆滿雜物，濃煙快速充滿整個房間。
當局官員在社群分享影片，目的是提醒電動車車主慎防鹽水水災，並且及早採取預防措施，包含將電動車移到距離任何可燃材料50英尺（約15公尺）之外。
另外，當局亦建議經歷水災後，將汽車拖到經銷商進行檢查後再重新駕駛。
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