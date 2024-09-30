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川普再訪賓州 主張暴力打擊犯罪、譴責非法移民

中央社／ 賓州伊利29日綜合外電報導

美國共和黨總統候選人川普今天在賓州演說，呼籲警方「暴力」打擊犯罪、譴責非法移民，並再度侮辱民主黨對手賀錦麗。這是川普一個月內4度來到這個關鍵搖擺州造勢。

綜合法新社與路透社報導，11月5日的美國總統大選很可能將由7個搖擺州決定勝負，而賓州被視為其中最重要的一個，因為賓州人口最多，選舉人票也最多。

賀錦麗（Kamala Harris）預計今晚在另一個搖擺州內華達州向支持者發表演說。

川普昨天在搖擺州威斯康辛州造勢時，也再次提及美國在暴力移民和罪犯「侵略」下崩潰的論點。

他描述一些孤立但廣為傳播的個案，指稱有竊賊在大城市公然搶劫商店，當他說警方應該「超乎尋常地粗暴」時，獲得熱烈歡呼。

川普說，罪犯「必須得到教訓」，「如果出現相當暴力的一天」，這是可以做到的事；他還說：「只要動粗一小時，我是指真的要很粗暴，消息就會傳出去，事情馬上就會結束。」

他說，「警方未獲准履行自己的職務」，因為「自由派左翼不讓他們這麼做」。

川普用很長的演說篇幅描繪一個失敗的美國，被所謂「賀錦麗允許入侵的大批野蠻外國罪犯」淹沒。

反移民情緒一直是川普在經濟困頓、多數為白人地區吸引選民的核心，但隨著投票日逼近，他的言詞愈來愈極端。

在現任總統拜登執政初期，美國非法跨境人數創下新高紀錄，但政府祭出嚴格規定後，今年數字顯著減少。

美國聯邦調查局（FBI）表示，全國的謀殺等犯罪率也大幅下滑。

報導指出，儘管沒有關於無證移民犯罪的全國性數據，但有研究顯示，這些人的犯罪率並不比在美國出生的人高。

川普今天重提昨天的說法，稱賀錦麗「有精神障礙」。他說：「奸詐的拜登是後天變成精神障礙，真可悲。但老實說，我認為說謊的賀錦麗天生就是這樣。」

川普預計10月5日再次於賓州西部造勢。

川普 美國 賀錦麗

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