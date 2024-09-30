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美對台史上最大筆軍援！白宮宣布 拜登批准對台軍援5.67億美元

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美對台史上最大筆軍援！白宮宣布拜登批准對台軍援5.67億美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統拜登。美聯社
美國總統拜登。美聯社

路透報導，白宮表示，美國總統拜登周日（29日）批准對台灣提供5.67億美元（約新台幣180億元）軍援，這是美國在面對與中國大陸緊張情勢升溫之際，加強台灣軍事能力的最新行動。

白宮在一份聲明中表示，拜登已經授權國務卿直接提取多達5.67億美元的國防部國防物資與服務，以及軍事教育和訓練，提供協助給台灣。

聲明沒有提供進一步的細節。

在4月時，拜登簽署一份竭力爭取而來的法案成為法律，提供數十億美元的新協助幫助烏克蘭對抗俄羅斯，也要提供協助給以色列與台灣。

路透報導指出，台灣一直表達美國軍武的交付延後，包括升級的F-14戰鬥機；而過去五年來，中國大陸持續提高對台灣的軍事與政治壓力。

此前，美國「國防新聞」（Defense News）在20日報導，美國正處於向台灣提供近5.67億美元（約新台幣181.3億元）軍援的最後階段，為迄今規模最大的此類援助計畫。這代表是史上美國對台提供的最大筆軍援。

國防部 美國 軍援

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