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加州州長動用否決權 爭議性AI安全法案喊卡

中央社／ 華盛頓/舊金山29日綜合外電報導

美國加州州長紐松今天否決加州立法機構日前通過一項備受爭議的人工智慧（AI）安全法案。此前，科技業反對此案，稱可能逼AI公司出走加州，並阻礙創新研發。

加州立法機構28日通過「前沿人工智慧模型安全創新法案」（Safe and Secure Innovation for FrontierArtificial Intelligence Models Act），此一旨在監管強大AI模型的法案通過後提交州長紐森（Gavin Newsom）簽署，但今天被否決。

紐松表示，此案「未考慮到AI系統是否處在高風險環境中；是否涉及關鍵決策或敏感數據的使用…大型系統只要安裝AI，即使是執行最基本功能，也要面對最嚴格標準的監管」。

提案人、民主黨籍加州參議員威善高（ScottWiener）表示，有必要立法來保護大眾，以防AI發展躍進變得難以駕馭或不受控。

加州AI業正在快速發展，一些領導人擔心一旦此案立法，加州AI公司未來堪慮。

威善高今天說，州長動用否決權，讓加州安全性降低，並意味著「一些意圖創造極強大技術的公司不受約束限制」。他又說：「業界的自願性承諾不具強制性，而且很少對公眾產生良好的效果。」

紐松則說：「我們不能等到重大災難發生時，才採取行動來保護大眾。」紐松表示，在下次會議期間，他將與立法機關在AI立法上進行合作。

美國國會有關設立保障機制的立法，目前已陷入停滯，而拜登政府正在推動監管AI法規的提案。

拜登 美國 風險

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